Adana'da motosikletlere yönelik yapılan denetimde toplam 730 bin TL idari para cezası kesilirken 30'dan fazla sürücü 200'den fazla motosiklet kontrol edildi. Çeşitli kural ihlalleri yapan sürücülerin bahaneleri cezadan kurtulmaya yetmedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri sahaya çıktı. Seyhan ilçesine bağlı Barış Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı denetim çalışması gerçekleştirildi.



Denetimden 11 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye plakasız motosiklet kullanmaktan, 3 sürücüye araçlarında mevzuata aykırı teknik değişiklik yapmaktan, 6 sürücüye yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmaktan ve 20 sürücüye ise kask takmamaktan idari para cezası uygulandı.

Gideceğim yer yakındı bahanesi Kurtarmadı: 3 saatte 730 Bin TL cezai işlem!

3 SAATİN FATURASI

3 saat süren uygulamada 206 motosiklet denetlenirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplam 730 bin TL idari para cezası kesildi.

BAHANESİ CEZAYI ÖNLEYEMEDİ

Motosiklet denetiminde kask takmamasını, "Pakete çıktım, gideceğim yer yakın olduğu için kask takmadım" sözleriyle savunan sürücü ile "Arkada oturuyordum, kimse söylemedi" diyen yolcu ceza yemekten kurtulamadı.

Gideceğim yer yakındı bahanesi Kurtarmadı: 3 saatte 730 Bin TL cezai işlem!

Denetim sırasında kask takmadığı belirlenen bir motosiklet sürücüsü, basın mensuplarına, "Pakete çıktım. Gideceğim yer yakın olduğu için kask takmadım" diyerek kendini savundu.



Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask kullanmadığı belirlenen bir kişi ise, "Kask takmadık, arkada oturuyordum. Bunu da kimse söylemedi" ifadelerini kullandı.

DENETİM DEVAM EDECEK

Polis ekipleri, motosiklet kazalarında can kayıpları ve ağır yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla trafik denetimlerinin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası