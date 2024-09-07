Gökyüzünde süzülen parlak cisim kamerada! Birçok kentte geceyi aydınlattı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da gece saatlerinde gökyüzünde süzülen parlak cisim adeta geceyi aydınlattı. Cismin meteor olduğu iddia edilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay semaları saat 23.47 sıralarında parlayan bir cisimle aydınlandı. Cisim, Hatay'ın yanı sıra Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de görüldü.
Samandağ ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarına bakan vatandaşlar, gökyüzünde süzülen parlak cismin kayıtlara yansıdığını fark etti.
METEOR OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Kayıtlarda; meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlamayla görüldüğü fark edildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı