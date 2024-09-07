Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Gökyüzünde süzülen parlak cisim kamerada! Birçok kentte geceyi aydınlattı

Gökyüzünde süzülen parlak cisim kamerada! Birçok kentte geceyi aydınlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da gece saatlerinde gökyüzünde süzülen parlak cisim adeta geceyi aydınlattı. Cismin meteor olduğu iddia edilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay semaları saat 23.47 sıralarında parlayan bir cisimle aydınlandı. Cisim, Hatay'ın yanı sıra Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de görüldü. 

Samandağ ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarına bakan vatandaşlar, gökyüzünde süzülen parlak cismin kayıtlara yansıdığını fark etti. 

Gökyüzünde süzülen parlak cisim kamerada! Birçok kentte geceyi aydınlattı - 1. Resim

METEOR OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Kayıtlarda; meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlamayla görüldüğü fark edildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kenya'da 17 öğrenci yangında öldü, ulusal yas ilan edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Saklanmak için girdiği yerde nefessizlikten ölecekti... Hırsızı ölümden polis kurtardı - YaşamPolisten kaçan hırsız saklandığı yerde ölecektiArtvin'de sınır kapısında korku dolu anlar: Tırları hurdaya çeviren afet - YaşamArtvin'de sınır kapısında korku dolu anlar: Tırları hurdaya çeviren afetBehnat inciri coğrafi işaretle tescillendi - YaşamBehnat inciri coğrafi işaretle tescillendiCumhurbaşkanı'ndan Bahçeli'ye pek çok devlet büyüğünde onun bastonları var - YaşamPek çok devlet büyüğünde onun bastonları varArdahan'da sağanak yerini doluya bıraktı! Her yer bir anda beyaza büründü - YaşamBir anda yağdı, her yer beyaza büründü...Yakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı - YaşamYakıt pahalandı motosiklet kullanımı 4 kat arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...