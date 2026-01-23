Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Temrezli Göleti'nde balık ölümleri yaşandı. Gölette çok sayıda balığın telef olması endişeye neden olurken yetkililer sudan numune aldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Temrezli Göleti'nde ölü balıkları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri ekipleri sevk edildi.

NUMUNELER İNCELENECEK

Ekipler, gölette incelemelerde bulunarak sudan numune aldı. Alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz edileceği öğrenildi. Temrezli Mahallesi Muhtarı Ayet Koç, yaşanan balık ölümlerinin mahalle halkını tedirgin ettiğini belirterek, konuyu ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

Muhtar Koç, "Mahallemizdeki gölette ilk kez bu şekilde balık ölümleriyle karşılaşıyoruz. İncelemelerin bir an önce tamamlanarak sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

