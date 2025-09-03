Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Görenler şaşırıp kaldı! Kandil diye 1 ton hamsiyi ücretsiz dağıttı

Görenler şaşırıp kaldı! Kandil diye 1 ton hamsiyi ücretsiz dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de bir hayırsever, Mevlid Kandili nedeniyle ücretsiz hamsi dağıttı. 1 ton hamsi 1,5 kilo şeklinde vatandaşlara ücretsiz olarak verildi. Alışılmış lokma dağıtımı yerine hamsi alan vatandaşlar şaşırdıklarını belirtti. 

Eskişehirli iş insanı İbrahim Macuncu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olarak kutlanan Mevlid Kandili ve balık sezonunun başlangıcı sebebiyle bir hayır işlemek istedi. Macuncu'nun ücretini karşıladığı, kilo fiyatı tezgahlarda 200 lira olan yaklaşık 1 ton hamsi, Kurtuluş mahallesi İnal sokakta bulunan bir balıkçı dükkanında vatandaşlara dağıtıldı. Bir buçuk kiloluk torbalar halinde ücretsiz dağıtımın yapıldığı balıkçının önünde büyük yoğunluk oluştu. Kandilde lokma ve yemek ikram edilmesine alışık olduklarını belirten vatandaşlar, böyle bir şeyi ilk defa gördüklerini söyledi.

Görenler şaşırıp kaldı! Kandil diye 1 ton hamsiyi ücretsiz dağıttı - 1. Resim

"VATANDAŞIN İLGİSİ BEKLEDİĞİMİZDEN YOĞUN OLDU"

İş insanı İbrahim Macuncu, "Balık sezonunun başlangıcından kaynaklı aklımıza böyle bir fikir geldi. Mevlid Kandili münasebetiyle böyle bir hayır yapmak istedik, Allah kabul etsin. Şu anda 1 ton hamsi balığı dağıtıyoruz. Vatandaşın ilgisi beklediğimizden yoğun oldu, biz de şaşırdık" dedi.

Görenler şaşırıp kaldı! Kandil diye 1 ton hamsiyi ücretsiz dağıttı - 2. Resim

"ŞU ANDA HAMSİNİN KİLOSU 200 TL"

Balıkçı Mehmet Karatay, "Bugün Peygamber Efendimizin kutlu doğum günü için, İbrahim Macuncu abimiz ücretini ödeyerek aldığı balıkları vatandaşa ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Şu anda dağıttığımız hamsinin kilosu normalde 200 TL. Mevlid Kandili dolayısıyla Peygamber Efendimiz ve İbrahim abimizin hayrına bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Biz de hayra vesile oluyoruz, hayırda yarışalım diyoruz" şeklinde konuştu.

Görenler şaşırıp kaldı! Kandil diye 1 ton hamsiyi ücretsiz dağıttı - 3. Resim

"BÖYLESİNİ İLK DEFA GÖRÜYORUZ"

Duyduğu gürültü üzerine dışarıya çıktığını belirten çevre sakini Nejdet Özkan ise, "Burada uzun bir kuyruk var. Görünce şaşırdım, çünkü kandil dolayısıyla ilk defa böyle bir hayır yapılıyor. Biliyorsunuz, normalde lokma ve diğer yiyecekler yapılıp dağıtılıyordu. Böylesini ilk defa gördüm. Biz de geldik. Kandil vesilesiyle yapılan bu yardımı Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı. 

