Antalya’da grip olduğu düşünülen 3 yaşındaki çocuk, kaptığı Boca virüsü sonrasında yatağa mahkum yaşamaya başladı. 4 yıldır bu şekilde yaşayan çocuğun ailesi her şeyin bir günde değiştiğini anlattı. İşte zararsız sanılan virüsün yan etkileri…

Antalya'da 3 yaşındaki Kaan Ege Aydoğdu’nun grip olduğunu düşünen ailesi, durumunun ağırlaşması sonrasında hastaneye başvurdu. Kaan Ege'nin hastanede yapılan tahlillerinde Boca virüsü kaptığı ve virüsün ciğerlerini kapladığı tespit edildi.

VİRÜS KALBE SIÇRADI

Entübe edilen Kaan'ın rahatsızlığı ilerlerken, virüs kalbe sıçradı. 2 kez kalbi duran Kaan, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Doktorlar, küçük çocuğun yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını söyledi.

“BOCA VİRÜSÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK”

Kaan Ege'nin annesi Sabahat Aydoğdu, "Kaan Ege 7 yaşında. 3 yaşına kadar normal gelişimi olan, yürüyebilen bir çocuktu. Bir gün solunum sıkıntısıyla uyandı. Acil olarak başka bir hastaneye sevk edildi ve orada Boca virüsü olduğunu öğrendik. Virüs direkt akciğerlere sıçrıyor ve solunum sıkıntısına neden oluyor. Bu nedenle oğlum entübe edildi" diye konuştu.

“BİLEMEDİĞİMİZ İÇİN İHMALLER OLDU”

Aydoğdu, virüsün belirtilerinin grip ile karıştırılabildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: Virüsün belirtilerini bilemediğimiz için ihmaller oldu. Oğlum 18 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte yürümesini ve konuşmasını kaybetti.

“KALP DURMASINA KADAR GİDEBİLİYOR”

4 yıldır zorlu ir tedavi sürdürdüklerini ifade eden Aydoğdu, "Normal grip ile karıştırılmaması gerekiyor. Semptomları benziyor ama ciğerleri kapatıyor ve kalp durmasına kadar gidebiliyor. Ailelerin bilinçli olmasını istiyorum" dedi.

BOCA VİRÜSÜ NEDİR?

İnsanlarda nezleye, solunum yolu enfeksiyonlarına ve gastroenterite neden olan virüsler Boca virüsü olarak anılır. En yaygın bulaşma yolu, hasta kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu havaya yayılan damlacıkların solunmasıdır. Ayrıca enfekte kişinin solunum salgılarıyla doğrudan temas veya virüsün bulunduğu yüzeylere dokunulduktan sonra ağız, burun veya göze el götürülmesi yoluyla da bulaşma gerçekleşebilir.

