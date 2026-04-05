Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde her yıl nisan ayında yaşanan ve dağın her iki yamacındaki dev kaynakların aynı anda fışkırıp 15 gün sonra aynı anda kesildiği esrarengiz doğa olayı, nisan yağmurları ve karların erimesiyle bu yıl da ziyaretçilerini etkiledi.

Gülaçar köyü, her yıl bahar mevsimiyle birlikte doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları kendine çeken esrarengiz bir fenomene ev sahipliği yapıyor. İkisu-Şiran kara yolu güzergahındaki köyün her iki yamacında, nisan ayı ile birlikte devasa su kaynakları aynı anda gün yüzüne çıkıyor. Dağın adeta tam ortasından fışkıran bu sular, bir şelale edasıyla vadiye dökülürken, yaklaşık iki haftalık sürenin sonunda yine aynı anda kesilerek ortadan kayboluyor.

Gümüşhanenin gizemli su kaynağı: Doğa tutkunlarının gizli rotasında asırlık patikalar dev şelalelere çıkıyor

MAĞARALARDA BİRİKEN KAR SULARI ŞELALEYE DÖNÜŞÜYOR

Bölge sakinleri ve doğa gözlemcileri tarafından "gizemli sular" olarak adlandırılan bu olay, bilimsel olarak karların erimesiyle açıklanıyor. Yüksek kesimlerdeki karların eriyerek dağın iç yapısındaki mağara ve boşluklara dolduğu, bu suyun basınçla birlikte dışarıya tahliye edildiği tahmin ediliyor. Bölgede çeşitli efsanelere de konu olan bu durum, Gülaçar deresinin iki tarafında karşılıklı bir görsel şölen meydana getiriyor.

Gümüşhanenin gizemli su kaynağı: Doğa tutkunlarının gizli rotasında asırlık patikalar dev şelalelere çıkıyor

"AYNI GÜN BAŞLAYIP AYNI GÜN KESİLİYOR"

Doğa olayını yerinde incelemek üzere köye gelen fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Gülaçar köyünde nisan aylarında çıkan şelaleleri görmeye geldik. Üç tanesini gezebildik, ancak ulaşılamayan başka kaynaklar da var. Kocaman dağın altından adeta fışkıran çok büyük sularla karşılaştık. En enteresan olanı ise iki karşılıklı yamaçtaki suların aynı gün akmaya başlayıp, 15 gün sonra aynı gün kesilmesi. Buradaki eski patikalar ve yosunlu doku insanı etkiliyor; herkesin gelip görmesini isterim."

Gümüşhanenin gizemli su kaynağı: Doğa tutkunlarının gizli rotasında asırlık patikalar dev şelalelere çıkıyor

"BAHARIN ÇOŞKUSUNU ŞELALELERDE GÖRDÜK"

Şelalelerin sert ve yoğun akışına dikkat çeken Fatma Cebeci Aydın ise, "Henüz bahar tam gelmemiş olsa da biz baharın coşkusunu bu şelalelerde gördük. Suyun kaynağının direkt dağın altından çıktığını gözlemledik. Son derece keyifli bir tırmanış ve gözlem oldu" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır kullanılmayan patikaların arasından ulaşılan bu sular, Gümüşhane'nin keşfedilmeyi bekleyen gizli rotalarından biri olma özelliğini koruyor.

Gümüşhanenin gizemli su kaynağı: Doğa tutkunlarının gizli rotasında asırlık patikalar dev şelalelere çıkıyor

