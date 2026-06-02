Bisikletiyle umreye giderek milyonların takdirini kazanan Fahrettin Şener, Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki evinin bahçesinde çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Cumhur İttifakı’nın eski belediye başkan adayı olan Şener’in vefatı, sevenlerini hüzne boğdu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi'nde, evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Fahrettin Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı.

Günlerce pedal çevirip umreye ulaşmıştı! Fahrettin Şener’in kahreden ölümü

112 EKİPLERİ OLAY YERİNDE ACI HABERİ VERDİ

Şener'i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şener'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fahrettin Şener Cumhur İttifakı'ndan Susurluk Belediye Başkanı adayı olmuştu. Şener'in vefatı, Balıkesir ve Türkiye'de üzüntüyle karşılandı.

CENAZE BİLGİLERİNİ OĞLU PAYLAŞTI

Acı haberi oğlu yaptığı paylaşımla doğruladı. Babasının hesabından bir gönderi paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Babamız Fahrettin Şener’i maalesef kaybettik. Cenazemiz 2 Haziran öğle ezanına müteakip Susurluk Çarşı Camii’nden kalkacaktır. Tüm sevenlerinden dua bekleriz.”

UMRE HAYALİNİ PEDAL ÇEVİREREK GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

2025'te Susurluk'tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almış, takdirle karşılanmıştı.

