Karadeniz ve kış aylarının simgesi hamside alarm verildi. Bu kış popülasyonu artan hamsinin iklim değişikliği nedeniyle göç davranışının değiştiği gözlemlendi. 2100 yılında hamside büyük kayıp yaşanacağı yönünde uyarı yapıldı.

Son aylarda yaşanan hamsi popülasyonundaki artış sonrası hamsi fiyatları düşerken, hamsinin geleceğine dair bir araştırma hem dikkat çekti hem de endişelendirdi. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, Karadeniz'de hamsi avının gelecekte giderek azalacağını öngörüyor.

Karadeniz’in simge balığı hamsinin göç ve üreme davranışlarında dikkat çekici değişimler yaşandığını belirten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Ceylan, önemli noktalara değindi.

Hamsi yok olma tehlikesi altında: 2100 yılında büyük kayıp yaşanabilir

GÖÇ DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

Daha önceki araştırmaların hamsinin göç davranışının değiştiğini işaret ettiğini belirten Ceylan şunları söyledi:

Daha önce bizim karasularımızda üremeyen hamsinin üremeye başladığı da ortaya çıkmıştı. Dönem dönem bölgede erken hamsi olmuştu ama bu denli av verimine hiç rastlamamıştık. İklim değişikliği, insan kaynaklı etkilerden dolayı hamsinin de göç davranışında bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz.

“2100’DE BÜYÜK KAYIP YAŞAYACAĞIZ”

Ceylan, 2100 yılında hamside büyük bir kayıp yaşanacağı belirterek, şöyle konuştu:

Hamsinin uygun habitatlarının gelecekteki değişimlerini araştırmaya çalıştık. Öngörümüz; hamsi için, özellikle Karadeniz’in güney kıyıları uygun habitat olmaktan çıkmış. Bu da biokütle olarak hamside büyük bir kayıp yaşayacağımız anlamına geliyor. Özellikle 2100 yılında. Hamsiyi biraz özleyeceğiz. Hamsi besin zincirinde en alt basamakta olan bir tür. Hamsinin azalması özellikle predator türlerin bolluğunu da etkileyecek.

Doç. Dr. Yusuf Ceylan

