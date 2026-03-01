Altın Çınar Gençlik Derneği'nin kurucu üyesi ve eski başkanı, Kelambaz kültür sanat sitesi imtiyaz sahibi, makine mühendisi Bünyamin Ekmen hayatını kaybetti. Dualarla uğurlanan cenazesi sevenleriyle doldu taştı. 38 yıllık ömrüne sığdırdığı çalışmalarıyla dikkat çekti.

Ailesinin verdiği bilgilere göre 3 yıl önce lenf kanseri teşhisi konulan, iki defa hastalığı atlatan Bünyamin Ekmen, hastalığın üçüncü defa nüks etmesi sonucu tedavi altına alınmıştı.

Salı günü ağırlaşan Ekmen yoğun bakıma kaldırıldı. Çarşamba günü tedaviye daha fazla cevap veremeyerek hayatını kaybetti.

Vefat bilgisi İhlas Vakfı tarafından "İhlas Vakfı Mecidiyeköy yurdu mezunlarından Ramazan Ekmen'in oğlu Lütfullah Uzun'un damadı Bünyamin Ekmen vefat etmiştir." notuyla paylaşıldı.

Perşembe günü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Eyüpsultan Mezarlığı'nda Kaşgari Dergahı yanına defnedildi.

Kızı Zişan ile birlikte

“HER GÜN KİTAP GELİYORDU"

Kardeşi Recep Tayyip Ekmen, cenaze sonrası şunları söyledi:

"Ben 1998 doğumluyum ve abimle aramızda 10 yaş var. Bu yüzden onun lise yıllarını biraz hayal meyal hatırlıyorum. Ama hatırladığım şeylerden biri, inanılmaz derecede kitap okuduğuydu. Neredeyse her gün eve kitap gelirdi. Annem de bazen, “Oğlum yeter artık, her gün kitap geliyor,” diye sitem ederdi.

Ben küçükken Autoshow dergisi aldırırdı bana. O zamanlar dergi 2–3 liraydı. Bana da 1–2 lira harçlık verirdi gidip almam için. Belki de araçlara olan merakımın temelleri o zamanlarda atıldı.

Abim kulak cihazı kullanırdı. Doğuştan itibaren kulaklarında yaklaşık %50 civarında bir işitme kaybı varmış. 5–6 yaşına kadar çoğu zaman ağız okuyarak iletişim kurmuş. Bir gün büyükler sırtları dönükken ona seslenmişler ve o bakmayınca durumdan şüphelenmişler. Hastaneye götürdüklerinde kulaklarındaki işitme kaybı o zaman anlaşılmış.

Taziyede Toyotaclubtr’den Enver abi bir hikâye anlatmıştı. Abimin 40 yaşına gelmeden bir deneme kitabı çıkarmak istediğini söylemiş. Telefonunda bu kitap için notlar da varmış. Açıkçası bunu ben o zamana kadar bilmiyordum. Mekanik bilgisi gerçekten üst düzeydi."

Bünyamin Ekmen - Altın Çınar Gençlik Derneği'nde konuşurken...

BÜNYAMİN EKMEN KİMDİR?

Ailesi Kastamonu’nun Abana ilçesine bağlı Kadıyusuf Köyü’nden olan Bünyamin Ekmen, 18 Haziran 1988 yılında İstanbul'da doğdu.

Lise eğitimini İhlas Koleji'nde tamamladıktan sonra Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü yüzde yüz burslu kazanarak mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında sivil toplum çalışmalarında aktif yer alan Ekmen, Altın Çınar Gençlik Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. Bir dönem başkanlık vazifesini de üstlenen Ekmen, sosyal yardım ve girişimcilik faaliyetleri organize etti.

Bir müddet özel sektörde çeşitli ticari girişimlerde bulunan Bünyamin Ekmen, vefatına kadar Gürmaksan Hidrolik Şirketi'nde hem makine mühendisi hem de yönetici olarak çalıştı.

2015 yılında evlenen Bünyamin Ekmen'in bu evlilikten iki kız evladı dünyaya geldi.

Gürmarksan fuar standında - solda

Profesyonel iş hayatındaki çalışmalarını "Hidrolik sektöründe hem ürün tasarımı ve imalat hem de satış ve pazarlama bölümlerinde ayrı ayrı çalışarak başarılı projeler geliştirdim. Gerek bilişim ve teknoloji gerekse de yönetim metodları konularında en son trendleri yakından takip ediyorum. Özellikle yalın üretim/yönetim konusunda projeler geliştirmekteyim" sözleriyle ifade eden Ekmen sosyal medyada yazılarıyla dikkat çekti.

2017 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte "Kelambaz" adlı siteyi kurarak yayın hayatına başladı. Teknoloji, mühendislik, sanayi, psikoloji, tarih, kitap tahlilleri, seyahat ve çeşitli kültürel konularda özel makaleler üretti, deneme yazıları neşretti.

İlgi çeken yazılarından

"Yerli Otomobil Hakkında Gerçekler", "Savunma Sanayimizin Anlatılmayan Yüzü", "Sosyal Şizofreni ve Marjinallik", "Nokia’dan Osmanlı’ya Değişimi Yönetmek", "Müslüman Gencin Sosyal Medya Kılavuzu" öne çıkan yazıları arasında yer aldı.

Youtube videoları ve podcast yayınları da paylaşan Ekmen, sosyal konularda tespitleriyle ilgi çekti.

Kelambaz bünyesinde mesaisinin büyük bölümünü gençleri okumaya, yazmaya teşvik eden Ekmen, 25 Şubat 2026 tarihinde, 38 yaşında hayatını kaybetti.

Savunma sanayi araştırmaları - Altay tankı

KOSGEB eğitim programının katılımcılarının sertifikalarını imzalarkenimzalar

ABD'de "Girişimcilik Ekosistemi" hakkında konuşma yaparken

Altın Çınar'ın düzenlediği bir kültür faaliyetinden - Hayati İnanç ile birlikte

İhlas Vakfı iftar yemeğinde Hakikat Kitabevi Müdürü Osman Karabıyık ile

Gazeteci Nuh Albayrak ziyareti

Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Halil İbrahim Helvacı ile düğününden - Nisan 2015

İhlas Holding'te Altın Çınar gençlik buluşması

İhlas Holding'te Altın Çınar gençlik buluşması

Geniş katılımlı cenaze namazını Prof. Dr. Ramazan Ayvallı kıldırdı

Cenazesi sevenleriyle doldu taştı

Haberle İlgili Daha Fazlası