Hayatını gençlere adadı! Bünyamin Ekmen vefat etti
Altın Çınar Gençlik Derneği'nin kurucu üyesi ve eski başkanı, Kelambaz kültür sanat sitesi imtiyaz sahibi, makine mühendisi Bünyamin Ekmen hayatını kaybetti. Dualarla uğurlanan cenazesi sevenleriyle doldu taştı. 38 yıllık ömrüne sığdırdığı çalışmalarıyla dikkat çekti.
- Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu Ekmen, Gürmaksan Hidrolik'te makine mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı.
- Sivil toplum çalışmalarında aktif rol alarak Altın Çınar Gençlik Derneği'nin kurucularından ve bir dönem başkanıydı.
- 2017'de kurduğu "Kelambaz" adlı platformda teknoloji, mühendislik, tarih ve kültürel konularda makaleler, videolar ve podcastler yayımladı.
- Evli ve iki kız çocuğu babasıydı; gençleri okumaya ve yazmaya teşvik etmeye büyük önem verdi.
- Cenazesi, Perşembe günü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nden kaldırılarak Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
Ailesinin verdiği bilgilere göre 3 yıl önce lenf kanseri teşhisi konulan, iki defa hastalığı atlatan Bünyamin Ekmen, hastalığın üçüncü defa nüks etmesi sonucu tedavi altına alınmıştı.
Salı günü ağırlaşan Ekmen yoğun bakıma kaldırıldı. Çarşamba günü tedaviye daha fazla cevap veremeyerek hayatını kaybetti.
Vefat bilgisi İhlas Vakfı tarafından "İhlas Vakfı Mecidiyeköy yurdu mezunlarından Ramazan Ekmen'in oğlu Lütfullah Uzun'un damadı Bünyamin Ekmen vefat etmiştir." notuyla paylaşıldı.
Perşembe günü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Eyüpsultan Mezarlığı'nda Kaşgari Dergahı yanına defnedildi.
“HER GÜN KİTAP GELİYORDU"
Kardeşi Recep Tayyip Ekmen, cenaze sonrası şunları söyledi:
"Ben 1998 doğumluyum ve abimle aramızda 10 yaş var. Bu yüzden onun lise yıllarını biraz hayal meyal hatırlıyorum. Ama hatırladığım şeylerden biri, inanılmaz derecede kitap okuduğuydu. Neredeyse her gün eve kitap gelirdi. Annem de bazen, “Oğlum yeter artık, her gün kitap geliyor,” diye sitem ederdi.
Ben küçükken Autoshow dergisi aldırırdı bana. O zamanlar dergi 2–3 liraydı. Bana da 1–2 lira harçlık verirdi gidip almam için. Belki de araçlara olan merakımın temelleri o zamanlarda atıldı.
Abim kulak cihazı kullanırdı. Doğuştan itibaren kulaklarında yaklaşık %50 civarında bir işitme kaybı varmış. 5–6 yaşına kadar çoğu zaman ağız okuyarak iletişim kurmuş. Bir gün büyükler sırtları dönükken ona seslenmişler ve o bakmayınca durumdan şüphelenmişler. Hastaneye götürdüklerinde kulaklarındaki işitme kaybı o zaman anlaşılmış.
Taziyede Toyotaclubtr’den Enver abi bir hikâye anlatmıştı. Abimin 40 yaşına gelmeden bir deneme kitabı çıkarmak istediğini söylemiş. Telefonunda bu kitap için notlar da varmış. Açıkçası bunu ben o zamana kadar bilmiyordum. Mekanik bilgisi gerçekten üst düzeydi."
BÜNYAMİN EKMEN KİMDİR?
Ailesi Kastamonu’nun Abana ilçesine bağlı Kadıyusuf Köyü’nden olan Bünyamin Ekmen, 18 Haziran 1988 yılında İstanbul'da doğdu.
Lise eğitimini İhlas Koleji'nde tamamladıktan sonra Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü yüzde yüz burslu kazanarak mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında sivil toplum çalışmalarında aktif yer alan Ekmen, Altın Çınar Gençlik Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. Bir dönem başkanlık vazifesini de üstlenen Ekmen, sosyal yardım ve girişimcilik faaliyetleri organize etti.
Bir müddet özel sektörde çeşitli ticari girişimlerde bulunan Bünyamin Ekmen, vefatına kadar Gürmaksan Hidrolik Şirketi'nde hem makine mühendisi hem de yönetici olarak çalıştı.
2015 yılında evlenen Bünyamin Ekmen'in bu evlilikten iki kız evladı dünyaya geldi.
Profesyonel iş hayatındaki çalışmalarını "Hidrolik sektöründe hem ürün tasarımı ve imalat hem de satış ve pazarlama bölümlerinde ayrı ayrı çalışarak başarılı projeler geliştirdim. Gerek bilişim ve teknoloji gerekse de yönetim metodları konularında en son trendleri yakından takip ediyorum. Özellikle yalın üretim/yönetim konusunda projeler geliştirmekteyim" sözleriyle ifade eden Ekmen sosyal medyada yazılarıyla dikkat çekti.
2017 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte "Kelambaz" adlı siteyi kurarak yayın hayatına başladı. Teknoloji, mühendislik, sanayi, psikoloji, tarih, kitap tahlilleri, seyahat ve çeşitli kültürel konularda özel makaleler üretti, deneme yazıları neşretti.
"Yerli Otomobil Hakkında Gerçekler", "Savunma Sanayimizin Anlatılmayan Yüzü", "Sosyal Şizofreni ve Marjinallik", "Nokia’dan Osmanlı’ya Değişimi Yönetmek", "Müslüman Gencin Sosyal Medya Kılavuzu" öne çıkan yazıları arasında yer aldı.
Youtube videoları ve podcast yayınları da paylaşan Ekmen, sosyal konularda tespitleriyle ilgi çekti.
Kelambaz bünyesinde mesaisinin büyük bölümünü gençleri okumaya, yazmaya teşvik eden Ekmen, 25 Şubat 2026 tarihinde, 38 yaşında hayatını kaybetti.