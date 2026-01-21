Adana'da hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, son yıllarda artan kurt saldırıları nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor. Üreticiler kurtların sürülere gündüz saatlerinde dahi saldırdığını belirterek yetkililerden çözüm beklerken, hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini belirtiyor.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, kurt saldırılarının her geçen yıl arttığını söyledi. Özellikle son 10 yılda kurtların sürüler halinde dolaştığını ve hayvan kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan üreticiler, kurtların insanlardan korkmadığını, havaya ateş açılmasına rağmen kaçmadığını belirtti.

"HAYVANCILIĞI BIRAKMA NOKTASINA GELDİK"

Üreticilerden Onur Atlı, bölgede hayvancılık yapmanın her geçen yıl daha da zorlaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Burası yaklaşık 1400–1600 rakımda. 300 başa yakın küçükbaş, 30 civarında büyükbaş hayvanımız var. Gündüz eksi 3, gece eksi 30 dereceyi bulan şartlarda hayvancılık yapıyoruz. Son 10 yıldır kurtlarla mücadelemiz ciddi şekilde arttı. Eskiden sadece geceleri dağda kalan hayvanlarımızı alırlardı, geçen yıl 78 hayvanımız telef oldu. Bu yıl gündüz vakti sürülere saldırıyorlar. Şu ana kadar 20 hayvanımızı kaybettik. Yıllar içinde onlarca hayvanımız telef oldu, artık hayvancılığı bırakma noktasına geldik"

"BİZİ BİTİREN TEK SORUN KURTLAR"

Mansurlu mevkiinde hayvancılıkla uğraşan bir diğer üretici Kadir Atlı da kurt saldırılarına artık gündüzde karşılaştıklarını ifade ederek, "Bizim işimiz gücümüz hayvanlarla. Burası Adana'nın bir köyü ama kış şartları Erzurum'u aratmıyor. Ulaşım son iki yıldır iyi, belediyemiz sağ olsun çalışıyor. Ancak bizi bitiren tek sorun kurtlar. Köpeklerimiz olmasına rağmen, hayvanları güderken gözümüzün önünden alıp gidiyorlar. Geçen yıl 80 hayvanımız telef oldu. Bu yıl komşumuzun kurbanlık hayvanını ölü halde bulduk. Adamın 50 bin lirası boşa gitti. Öldürmek ceza. Ne insandan kaçıyorlar ne de havaya sıkınca kaçıyorlar" diye konuştu.

ÜRETİCİLER YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Son yıllarda kurtların bölgede daha sık görülmeye başladığını vurgulayan üreticiler, kurtların insanlardan kaçmadığını ve mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle müdahale edemediklerini belirterek yetkililerden kalıcı ve etkili bir çözüm talep etti.

