Her mutfakta en az biri bulunan 11 meyve ve sebzedeki bilinmeyen tehlike, sağlığı tehdit ediyor. Özellikle üretim aşamasında kimyasala maruz kalan bu gıdalar bulundurdukları pestisit nedeniyle, hastalıklara kapı aralıyor. İşte koruyucu olarak bilinen tehlikeli o gıdalar ve yapılması gerekenler…

Sık sık tüketilen gıdalar arasında yer alan ıspanak, biber ve çilek gibi sebze ve meyvelerde bilinmeyen risk gün yüzüne çıktı. Bu gıdaların maruz kaldıkları pestisitler nedeniyle sağlık için tehlike oluşturduğu uyarısı yapıldı. İşte her mutfağa giren meyve ve sebzelerdeki riskler…

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Nur Doğan, vitamin ve lif yönünden zengin olan meyve ve sebzelerin üretim sürecinde maruz kaldıkları kimyasallar nedeniyle tehlikeli olabileceğini belirtti.

Her mutfakta var! 11 meyve ve sebzede ölümcül tehlike!

KİRLİ BESİNLER HANGİLERİ?

Özellikle pestisit tehlikesine dikkat çeken Doğan, uluslararası hazırlanan raporlarda Türkiye'de tespit edilen kirli besinlerin başında ıspanak, lahana, elma, patates, biber, üzüm, şeftali, armut, çilek, kiraz ve yaban mersini olduğunu söyledi.

“SEBEBİ YAPRAKLI OLMALARI”

Ispanak, biber ve çileğe dikkat çeken Doğan, "Kalp-damar hastalıklarından kansere kadar birçok kronik hastalığa karşı koruyucu kabul edilen bu besinlerin, son yıllarda yapılan analizlerde üretim sürecinde maruz kaldıkları kimyasallar nedeniyle sağlığımızı tehdit eden riskler haline geldiği kanıtlanmış durumda. Bunun önemli bir sebebi bu sebze ve meyvelerin özellikle yapraklı, pürüzlü, gözenekli ya da kabuğu ince olması gibi yapısal özellikleri” diye konuştu.

“SU ALTINDA İYİCE YIKANMALI”

“Tüm bu veriler, meyve ve sebzelerden uzak durulması gerektiği anlamına gelmez” diye belirten Doğan şunlara dikkat çekti:

Bazı örneklerde tek bir gıdada 20'den fazla farklı pestisit türü tespit edilmiştir. Pestisit maruziyetini azaltmak için ürünleri akan su altında iyice yıkamak, kabuğu soyulabilen gıdalarda kabukları ayırmak, dış yaprakları temizlemek ve mümkünse bu listedeki ürünlerin organik alternatiflerini tercih etmek önemlidir. Organik besinler üretim sürecinde sentetik pestisitler, kimyasal gübreler ve hormonlar kullanılmadan, belirli kurallar ve denetimler altında yetiştirilen gıdaları ifade eder. Doğal ya da köy ürünü olarak tanımlanan her besin organik değildir.

PESTİSİT NEDİR?

Pestisit, tarımda bitkileri zararlılardan korumak için kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Bu maddeler, özellikle haşereler, yabancı otlar, mantarlar ve mikroorganizmalar gibi tarımsal üretime zarar veren unsurları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

ZARARLARI NELER?

Uzun vadeli pestisit maruziyetleri sonucunda birçok kronik rahatsızlıkla karşılaşılması mümkündür. Bunlar arasında çeşitli kanser türleri, Down sendromu, Parkinson hastalığı, üreme sistemi ve endokrin sistem bozuklukları yer alır. Bağışıklık sistemi de bu durumdan olumsuz etkilenir.

