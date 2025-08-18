İhale ile aldığı ev kabusu oldu! Eski mal sahibinden ağır hasar... 400 bin lira zarara uğradı

Isparta'da Numan Karatepe isimli vatandaşın Nisan 2025'te ihale yoluyla satın aldığı daire kabusu oldu. Eski mal sahibinin evi boşaltmadan önce tahrip ettiği ve bazı malzemeleri götürerek 400 bin liralık zarar oluşturduğu iddia edildi.

Dairenin yeni sahibi Numan Karatepe, başından geçenleri tek tek anlattı. Dairenin eski sahibine temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz kalabileceğini söylemesine rağmen, kişinin bu süre sonunda evi boşaltmadığını ve evi tekrar satın almak istediğini belirttiğini aktaran Karatepe, eski mal sahibi A.D.'nin evi alamayacağı anlaşılınca, evden ayrılması gerektiğini bildirmesinin ardından evin dokuz kapısı, kombisi, mutfak dolapları, pencereleri ve diğer eşyalarını söküp kırarak yaklaşık 350-400 bin TL maddi zarara yol açtığını söyledi.

Sabah saatlerinde dışarıdan evi kontrol eden Karatepe, evin tamamen tahrip edildiğini görünce polise başvurdu ve çilingir yardımıyla evi açarak durumu tutanak altına aldı.

Numan Karatepe

Numan Karatepe yaşadıklarıyla ilgili "Daireyi 2025 yılının Nisan ayında ihale yoluyla satın almıştım. İçinde eski mülk sahibi yaşıyordu. Kendisi benden, temmuz ayının sonuna kadar evi kendisinin satın almak istediğini söyleyerek ricada bulundu. Ben de kendisine, temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz olarak evde kalabileceğini, temmuz sonunda almak isterse de benden satın alabileceğini belirttim" dedi.

Temmuz ayının sonunda kendisinden haber gelmediği için ağustosta kendisini aradığını belirten Karatepe şunları söyledi:

"400 BİN TL MADDİ ZARARIM OLUŞTU" "Bana daireyi satın alamayacağını söyledi. Ben de evi satmak istediğimi belirttim ve isterse yine ücretsiz kalabileceğini söyledim. Kendisi, evden çıkmak istediğini söyledi ancak çıktığı tarihi bana bildirmedi. Eski mülk sahibi, evin dokuz kapısını, kombiyi, mutfak dolaplarını, pencerelerini, muslukları ve evdeki diğer eşyaları söküp kırmış. Yaklaşık 350-400 bin TL maddi zararım oluştu"

"BENİMLE DALGA GEÇER GİBİ KONUŞTU"

Olay öncesi eski mülk sahibini telefonla aradığını ve durumu sormak istediğini belirten Karatepe, "Kendisini aradığımda benimle dalga geçer gibi, 'Ben eşya taşıyorum, çıkamıyorum' gibi ifadeler kullandı. Hâlâ bazı eşyalarının evde olduğunu ve çıkmayacağını söyledi. Ben kendisine iyilik amacıyla tolerans gösterdim fakat bu şekilde davranması gerçekten üzücü" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Bugün sabah dışarıdan evin durumuna baktığını belirten Karatepe, "Evin tahrip edildiğini ve kimsenin yaşamadığını gördüm. Polis çağırarak çilingir aracılığıyla evi açtım ve hasarı yerinde tespit ettim. Bu nedenle kendisinden hem şikâyetçi oldum hem de maddi zararlar nedeniyle gerekli taleplerimizi ileteceğiz. Bu durum bizim için gerçekten özel ve olumsuz bir durum oluşturdu" dedi.