Haberler > Ekonomi > Konut Fiyat Endeksi arttı! İstanbul ve Ankara'da dikkat çeken hareketlilik...

Konut Fiyat Endeksi arttı! İstanbul ve Ankara'da dikkat çeken hareketlilik...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,9, yıllık yüzde 32,8 artış gösterdi. Temmuz ayında bir önceki aya göre ise İstanbul'da yüzde 0,6, Ankara'da yüzde 1,2 artış görülürken, İzmir'de ise yüzde 1 azalış kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

AYLIK VE YILLIK BAZDA ARTIŞ

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7'ye çıktı. KFE, temmuzda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 0,5 oldu.

İZMİR FRENE BASTI

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,6, Ankara'da yüzde 1,2 artış görülürken, İzmir'de ise yüzde 1 azalış kaydedildi.

GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ VAR

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 33,5, Ankara'da yüzde 42,9 ve İzmir'de yüzde 31 yükseldi.

