Tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için uzun yıllar ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında Ortaylı’nın portresinin yanında sergilenen özel bir levha, dikkatleri üzerine çekti.

Levha, klasik edebiyat geleneğinde vefat eden önemli şahsiyetler için yazılan “tarih manzumesi”nin (tarih düşürme) modern bir örneği olarak değerlendirildi. Ortaylı’nın ilmi mirasına duyulan saygının simgesi olarak yorumlanan levhada, akademisyen Mustafa Kara tarafından ebcet hesabı kullanılarak kaleme alınan ve hattat Mahmut Şahin tarafından levha hâline getirilen dizeler yer aldı.

İlber Ortaylı'ya 'Tarih Manzumesi'li veda:

Üniversite rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ, törende levhayı şöyle açıkladı:

“Mütebahhir tarihçiye dua

Doğu batıyı bilene dua

Bir kalem çıktı söyledi tarih

Rahmetli Ortaylı Beğe dua”

Levha, klasik Türk edebiyatında bir şahsın vefatının ardından duyulan derin saygıyı ve onun ilmi kimliğini özetleyen bir “tarih manzumesi” niteliği taşıyor. Dizelerin anlamı şöyle yorumlanıyor:

Mütebahhir tarihçiye dua: Ortaylı’nın derin bilgi birikimi ve tarih alanındaki engin uzmanlığına duyulan saygıyı ifade ediyor.

Doğu batıyı bilene dua: Hem Doğu medeniyetine hem de Batı dünyasının metodolojisine ve dillerine hâkimiyetini simgeliyor.

Bir kalem çıktı söyledi tarih: Ortaylı’nın yazdıkları ve eserleriyle tarihin kendisi haline geldiğine, kalemin zamanın son sözünü söylediğine vurgu yapıyor.

Rahmetli Ortaylı Beğe dua: Hem ailenin şerefine hem de şahsın kendisine veda eden hürmet ve rahmet dileğini yansıtıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası