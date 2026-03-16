Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlara tepki göstererek dikkat çeken bir hatırayı paylaştı. Afyoncu, Ortaylı’nın Topkapı Sarayı müdürlüğü döneminde sarayda görev yapmış ağalar, cariyeler ve hizmetlilerin ruhu için hatim okutulması geleneğini başlattığını anlattı. Bu uygulamanın yıllarca sürdürüldüğünü belirten Afyoncu, konuya ilişkin bir belgeyi de kamuoyuyla paylaştı.

Afyoncu, sözlerine "Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın Müslümanlığına dair bir şeyler yazmayı ayıp ve de yersiz addederim. Fakat hakkında yazılanlar bu yazıyı yazmaya beni mecbur bıraktı. Hoca aleyhinde yanlış zan sahibi olabilecekleri hem aydınlatmak ve hem de tarihe not düşmek için bu yazıyı yazdım. " diyerek başladı

Afyoncu, açıklamasında Ortaylı’nın inancını gösterişten uzak yaşadığını vurgulayarak, onun samimi bir Müslüman olduğunu ancak bunu sergilemekten özellikle kaçındığını ifade etti. Afyoncu, Ortaylı’nın hassasiyetini gösteren bir hatırayı da paylaştı. Afyoncu’nun aktardığına göre Ortaylı, 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olarak göreve başladığında dikkat çekici bir gelenek başlattı. Ramazan ayında sarayda geçmişte görev yapan ağalar, cariyeler ve diğer hizmetlilerin ruhu için hatim okutulmasını sağladı. Hatim tamamlandığında ise küçük bir katılımcı grubuyla birlikte dua edildi.

Bu törene davet edilen isimlerden biri olan Murat Kargılı’nın anlattığına göre Ortaylı, 2005 Ramazan’ında kendisini arayarak Hırka-i Saadet’in açılacağı törene davet etti. Salavatlar eşliğinde gerçekleşen açılışın ardından akşam iftar düzenlendi. İftar sonrasında Fatih Çollak tarafından aşir okundu ve ardından sarayda görev yapmış kişiler için hazırlanan liste üzerinden dua edildi.

Kargılı’nın aktardığına göre Ortaylı o sırada şu ifadeyi kullandı: “Bu sarayın sahipleri sultanlar değildir, asıl sahipleri bunlardır. Bunların adı sanı unutulmuştur ve bazılarının nesepleri kesilmiştir, kimseleri de yoktur.”

Afyoncu, Ortaylı’nın bu geleneği müdürlük yaptığı 2005-2012 yılları arasında sürdürdüğünü belirtti. Her Cuma günü sarayda görev yapmış ağalar ve cariyeler için hayır yaptığını, Kur’an okuduğunu ve okutttuğunu ifade eden Afyoncu, Ramazan aylarında da Hırka-i Saadet ziyaretlerinin ardından hatim duası yaptırıldığını söyledi.

Söz konusu törenlere katılan isimlerden biri de tarihçi Mehmet İpşirli oldu. İpşirli, Ortaylı’nın kendisini arayarak hatim duasını yapmasını istediğini ve küçük bir grupla gerçekleştirilen iftarın ardından sarayda görev yapmış kişiler için dua edildiğini anlattı. Ortaylı’nın, bu kişilerin arkasında dua edecek kimselerin kalmadığını düşündüğü için böyle bir uygulamayı başlattığını söylediği ifade edildi.

Afyoncu ayrıca, Ortaylı’nın 2005 Ramazan’ında sarayda hizmet etmiş kişiler için hatim indirtilmesinin yanı sıra kendisinin de 50 Yasin-i Şerif okumayı adadığını belirtti. Bu bilgilerin yer aldığı listenin Ortaylı tarafından imzalanarak Murat Kargılı’ya hatıra olarak verildiğini kaydetti.

