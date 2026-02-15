İndirimi duyan koştu, kapılar açılınca ortalık karıştı
Bursa'da 27. yılına özel fiyatlarla indirim yapan mağaza, sadece kadınları değil erkekleri de etkilemeyi başardı. Birbirini ezen vatandaşlar, kapı önüne dökülen malzemelerin ise üzerine basarak geçti.
- Kapılar açıldığında içeri akın eden vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.
- İzdihamda insanlar birbirini ezme noktasına gelirken, kapı önündeki malzemeler ezildi ve raflar kısa sürede boşaldı.
- Yoğunluk nedeniyle kontrol sağlanamazken, mağaza görevlisi kapıyı kapatmakta zorlandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mağazanın 27. yaşına özel yaptığı indirim kampanyası, adeta izdihama dönüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu. Sadece kadınlar değil, erkekler de saatlerce kuyrukta indirimli ürün almak için bekledi.
EŞYALARI EZEREK MAĞAZAYA GİRDİLER
Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar içeri akın etti. Yoğunluk zaman zaman kontrolden çıkarken, bazı kişiler birbirini ezme noktasına geldi. Kapı önündeki malzemeler, izdiham sebebiyle dağılınca herkes üzerine basarak geçti. Kapıda duran görevli genç ise, belirli sayıya ulaştığı için kapatması gereken kapıyı kapatamadı.
RAFLAR KISA SÜREDE BOŞALDI
İhtiyacı olup olmadığını sorgulamadan ürünleri kucaklayan vatandaşlar, rafları kısa sürede boşalttı. Kucağında çocuğu ile sıradan içeri giren vatandaş düşme tehlikesi atlatınca, "Yaptığınız yanlış." diye tepki gösterdi.