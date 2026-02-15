Aydın’da bir ineğe ekmek bıçağıyla doğum yaptırmaya çalışan ve görüntüleri infiale yol açan S.T., kendisini savundu. Hayvan sahibinin isteğiyle yardım ettiğini öne süren şahıs, "Beni tuzağa düşürdüler" derken, Veteriner Hekimler Odası yaşanan skandalla ilgili yasal sürecin başladığını açıkladı.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde doğum yapamayan bir inek, ekmek bıçağıyla sezaryen yapılmak istenirken telef oldu.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken doğumu yaptıran S.T. kendisini sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle savundu:

"Hakkımda çıkarılan asılsız ve yalan haberleri saygıdeğer dostlarım gibi ben de hayretler içerisinde üzüntüyle karşıladım. Zerre kadar insanlıktan nasibini almamış bu mankurtların iftira ve algılarına alıştım.

Yardım amacıyla insanlık namına yardımcı olduğum inek olaydan sonra ayağa kalkmış,5 gün boyunca gezip dolaşmıştır. Zamanla yarışarak sağ salim buzağısını kurtarmamıza rağmen hayvanin şap enfeksiyonuna yakalanmasından dolayı maalesef inek telef olmuştur. 2- 3 tane insan müsveddesi olayı abartıp üzerime kara leke sürmek için uzun zamandır çaba gösterdiklerini en iyi şekilde biliyorum ve devam edeceklerinden de şüphem yok.

"BAŞIM DİK, ALNIM AK"

Hayvan sahibinin yanımızda olmasına rağmen şikayetçi gibi medyaya yansıtılması da bunun en büyük örneğidir. Doğru duvar, sağlam temel yıkılmaz. Allah korkusu olmayan haysiyetsizlere karşı silahımız her zamanki gibi sevdiklerimiz ve dilsizlerin duası olacaktır. Biz her zamanki gibi çıkan bu haberlere karşı tavrımız net, başımız dik ve alnımız aktır. Yanımızda olan dostlarımıza sonsuz teşekkürler diliyorum ve bu olayın da peşini bırakmayacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Hayvan sahibi F.C. ise ineğinin telef olmasından dolayı evine yoğun bir ‘geçmiş olsun’ ziyaretçisi geldiğini bu nedenle henüz S.T. ile görüşüp anlaşmadıklarını belirtti.

Bu arada Aydın Veteriner Hekimler Odası Karpuzlu Temsilcisi F.Ö., bir şahsın kendi hayvanına bile savaş durumu hariç iğne bile yapamayacağını belirterek hem hayvan sahibi hem de yardımcı olan şahıs hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.

