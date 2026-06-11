İngiliz Kraliyet Ailesi’nin de sofralarında yer aldığı söylenen Lapseki kirazı, hasada günler kala yoğun ilgi görüyor. Kendine özgü kalp formu ve aromasıyla dikkat çeken lezzetli kirazlar, “küsleri barıştırıyor” sloganıyla da öne çıkıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Kirazları nam salan Lapsekili üreticiler, hasadına devam ediyor. Her gün toplanan bu lezzetli meyveler İstanbul'daki hallere gönderiliyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi yiyordu! Çanakkale'de yetişiyor, küsleri anında barıştırıyor

KALP ŞEKLİNDE KİRAZA RAĞBET ÇOK

Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Hasadına son 1 hafta kalan kalp şeklindeki kirazlar şimdiden ilgiyi üzerine topladı.

KÜSLERİ BARIŞTIRIYOR

Lapseki'de bu yıl yaklaşık 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. 14 yıldır Lapseki'de kirazcılık ile uğraşan Cihat Gündüz, kalp şeklindeki kirazın hasadına son 1 hafta kaldığını söyledi. Şimdiden talebe yetişmediklerini söyleyen Gündüz, kalpli kirazın küslerli barıştırmasını temenni ettiklerini söyledi.



İngiliz Kraliyet Ailesi yiyordu! Çanakkale'de yetişiyor, küsleri anında barıştırıyor

KRALİYET AİLESİNİN SOFRASINA KADAR GİTTİ

Kalp şekli ve lezzetiyle gönüllere taht kuran kalpli kirazların hasadına sayılı günler kaldığını söyen Cihat Gündüz, "Bu kiraz 5-6 yıllık, yeni piyasada olan bir kiraz. Lapseki devi zaten ünlü bir kiraz, kraliyet ailesi yiyordu, bardağa girmeyen büyüklükteydi.

İngiliz Kraliyet Ailesi yiyordu! Çanakkale'de yetişiyor, küsleri anında barıştırıyor

Bu kirazımız da kalbe benziyor. Birbirini kıranlar inşallah bu kalpli kirazla barışacaklar. Bu kirazlara da Lapseki'nin kalbi diyoruz" dedi.



İngiliz Kraliyet Ailesi yiyordu! Çanakkale'de yetişiyor, küsleri anında barıştırıyor

Üretici Gündüz, tüm ülkeye Lapseki'den kiraz gönderdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Lapseki kalbi kirazının hasatı 1 hafta, 10 gün sonra olacak. Her gün tüm ülkeye sipariş yapıyoruz. Güneydoğudan çok ilgi var ama kargo 2 günde gittiği için gönderirken zorlanıyoruz."

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