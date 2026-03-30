İstanbul Maltepe'de bir ortaokulun istinat duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın sabah saatlerinde yaşanması ve okulda öğrenci bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. İstinat duvarı altında kalan bir araç ezilirken okul da tatil edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, saat 07.00 sıralarında Gülensu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi üzerindeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın sabah saatlerinde yaşanması ve okulda herhangi bir öğrencinin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, okul güvenlik önlemi kapsamında tatil edildi.

BİR ARAÇ EZİLDİ

Yıkılan duvar nedeniyle sokak üzerinde park halindeki bir araç kullanılamaz hale geldi. Çöken duvarın hafriyatı ekiplerce kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

