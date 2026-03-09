Yurt genelinde sıcak hava yeniden etkisini göstermeye başlamışken, AKOM’dan İstanbul için önemli bir uyarı geldi. AKOM, sıcaklığın gündüz 14, gece saatlerinde ise 5 derece ve altına düşebileceğini belirtti. Öte yandan 5 il için kar yağışı, 2 il için ise sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Rize, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak için karla karışık yağmur uyarısı yaparken; Artvin ve Rize’de ise sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.

İstanbul’da bahar havasına aldanmayın! AKOM uyardı: Gece soğukları geri dönüyor

SAĞANAK, KAR, RÜZGAR

Meteoroloji’nin son açıklamasında şöyle denildi:

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Bugünkü rapora göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İl Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve az bulutlu 9 İstanbul Parçalı ve az bulutlu 12 İzmir Parçalı ve az bulutlu 18 Adana Parçalı ve az bulutlu 20 Antalya Parçalı ve az bulutlu 22 Samsun Parçalı, yer yer çok bulutlu 9 Trabzon Parçalı, yer yer çok bulutlu 8 Erzurum Çok bulutlu -4

GÜNDÜZ 14, GECE 5 DERECE

Meteoroloji’nin ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), da İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayınladı. AKOM, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirterek, gündüz sıcaklığın 14, gece saatlerinde ise 5 derece ve altına düşebileceğini işaret etti.

AKOM, açıklamasında şöyle denildi:

Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Gün içerisinde 12-14°C aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5° C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağış Türü İl Sayısı İller Sağanak / Yağmur 2 Rize, Artvin Kar / Karla Karışık Yağmur 5 Rize, Artvin, Van, Hakkari, Şırnak

