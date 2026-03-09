İstanbul’da bahar havasına aldanmayın! AKOM uyardı: Gece soğukları geri dönüyor
Yurt genelinde sıcak hava yeniden etkisini göstermeye başlamışken, AKOM’dan İstanbul için önemli bir uyarı geldi. AKOM, sıcaklığın gündüz 14, gece saatlerinde ise 5 derece ve altına düşebileceğini belirtti. Öte yandan 5 il için kar yağışı, 2 il için ise sağanak uyarısı yapıldı.
- Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
- Rize, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak için karla karışık yağmur, Artvin ve Rize için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
- İstanbul'da parçalı bulutlu hava, gündüz 14, gece 5 derece ve altına düşen sıcaklıklar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Rize, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak için karla karışık yağmur uyarısı yaparken; Artvin ve Rize’de ise sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.
SAĞANAK, KAR, RÜZGAR
Meteoroloji’nin son açıklamasında şöyle denildi:
Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Bugünkü rapora göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı ve az bulutlu
|9
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|12
|İzmir
|Parçalı ve az bulutlu
|18
|Adana
|Parçalı ve az bulutlu
|20
|Antalya
|Parçalı ve az bulutlu
|22
|Samsun
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|9
|Trabzon
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|8
|Erzurum
|Çok bulutlu
|-4
GÜNDÜZ 14, GECE 5 DERECE
Meteoroloji’nin ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), da İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayınladı. AKOM, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirterek, gündüz sıcaklığın 14, gece saatlerinde ise 5 derece ve altına düşebileceğini işaret etti.
AKOM, açıklamasında şöyle denildi:
Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Gün içerisinde 12-14°C aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5° C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
|Yağış Türü
|İl Sayısı
|İller
|Sağanak / Yağmur
|2
|Rize, Artvin
|Kar / Karla Karışık Yağmur
|5
|Rize, Artvin, Van, Hakkari, Şırnak