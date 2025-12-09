İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da trafikte akılalmaz görüntü! Aracın arkasına bağladığı kasalarla yol aldı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir sürücü panelvan aracın arkasına bağladığı çok sayıda plastik kasayla trafikte ilerledi. Sürücüler "Taşımada gelinen son nokta" diyerek tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy - Sultangazi istikametinde seyreden panelvan araç, arkasına iple bağlanan çok sayıda plastik kasayla yol aldı. Dörtlülerini açarak ilerleyen araç, arkadan gelen bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
"TAŞIMADA GELİNEN SON NOKTA"
Kazaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk, trafikte tedirginlik oluşturdu. O anları kayıt altına alan sürücü ise "Taşımada gelinen son nokta" diyerek duruma tepkisini dile getirdi.
