İstanbul sokaklarında canlı yayın yapan Japon 'Kick' yayıncısı Nanatty, kendisine "Dangerous Kurdish" diyen bir şahsın sözlü ve fiziki taciz girişimine uğradı. Genç kadının zor anlar yaşadığını gören çevredeki esnaf, şahsa sert tepki göstererek müdahale etti.

Türkiye'yi ziyaret eden ünlü Japon Kick yayıncısı "Nanatty", İstanbul'da yaptığı canlı yayında talihsiz bir olay yaşadı. Genç kadının yanına yaklaşan ve kendisini "Dangerous Kurdish" (Tehlikeli Kürt) olarak tanıtan bir şahıs, sergilediği tuhaf ve agresif tavırlarla yayıncıya zor anlar yaşattı.

İstanbul’da yabancı turiste taciz! Esnaf araya girdi, magandayı kovdu

ESNAF SOKAK ORTASINDA MÜDAHALE ETTİ

Canlı yayın sırasında kadın yayıncının kişisel alanını ihlal eden, üst üste "Ben çok tehlikeliyim, anladın mı?" şeklinde ifadeler kullanan şahıs, Nanatty'nin tedirginlik yaşamasına neden oldu. Durumun ciddiyetini ve yabancı turistin yaşadığı korkuyu fark eden çevredeki duyarlı esnaf ise olaya anında müdahale etti.

Şahsın sergilediği uygunsuz hareketlere sert tepki gösteren esnaf, şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almayan ve pişkince davranmaya devam eden şahıs ile esnaf arasında sokak ortasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı. Esnafın tepkileri neticesinde rahatsızlık veren şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

İstanbul’da yabancı turiste taciz! Esnaf araya girdi, magandayı kovdu

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Olay anına ait görüntülerin yayılmasının ardından, sosyal medyada kullanıcılar duruma büyük tepki gösterdi. Türkiye'nin misafirperverlik imajına zarar veren bu davranışı kınayan binlerce kullanıcı, yayındaki kadını korumak için devreye giren esnafa takdir mesajları yağdırdı.

İstanbul’da yabancı turiste taciz! Esnaf araya girdi, magandayı kovdu

JAPON YAYINCIDAN ISITAN AÇIKLAMA: TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM

Olayın ardından X (Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, yaşanan tatsızlığa rağmen Türkiye'ye olan sevgisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum! Bu ülkeyi de çok seviyorum, bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası