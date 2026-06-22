İstanbul’da havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde hazırlanan rapora göre, İstanbul'daki hava kirliliği mayısta geçen yıla göre yüzde 8 azaldı. Hava kirliliği oranı 17 istasyonda azalırken, en düşük ölçüm "Sultangazi 1" istasyonunda kaydedildi. Kirliliğin en fazla ölçüldüğü istasyon ise Sarıyer oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

İ TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 2025 ve 2026'nın mayıs aylarında hava kirliliği oranına ilişkin bir çalışmaya imza attı.

Araştırmaya göre İstanbul'daki hava kirliliği mayısta geçen yıla göre yüzde 8 azaldı. Mayıs ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması kentteki 26 istasyonda metreküp başına 31,2 mikrogram, 2025'in aynı ayında ise 34 mikrogram ölçüldü.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 17,37 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonunda 18,45 mikrogram, "Alibeyköy" istasyonunda ise 19,05 mikrogram ölçüldü.

Mayıs ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 54,62 mikrogramla "Sultangazi 3" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla "Sultangazi 2" ve 47,64 mikrogramla "Tuzla" istasyonları takip etti.

EN FAZLA SARIYER

Araştırmaya göre İstanbul’daki partikül madde hava kirliliği oranı 17 istasyonda azaldı, 9 istasyonda ise arttı. Hava kirliliği oranının mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 90,57 ile "Sarıyer", yüzde 79,39 ile "Arnavutköy" olarak belirlendi.

Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 58,59 ile "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 36,34'le "Esenler" ile yüzde 35,97 ile "Ümraniye 1" istasyonları takip etti.