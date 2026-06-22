İstanbul’un havası değişti! Zirvede büyük sürpriz! En kirli ve en temiz ilçeler belli oldu
İstanbul’da havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde hazırlanan rapora göre, İstanbul'daki hava kirliliği mayısta geçen yıla göre yüzde 8 azaldı. Hava kirliliği oranı 17 istasyonda azalırken, en düşük ölçüm "Sultangazi 1" istasyonunda kaydedildi. Kirliliğin en fazla ölçüldüğü istasyon ise Sarıyer oldu.
İSTANBUL HAVASININ KALİTESİ ÖLÇÜLDÜ
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 2025 ve 2026'nın mayıs aylarında hava kirliliği oranına ilişkin bir çalışmaya imza attı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.
YÜZDE 8 AZALDI
Araştırmaya göre İstanbul'daki hava kirliliği mayısta geçen yıla göre yüzde 8 azaldı. Mayıs ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması kentteki 26 istasyonda metreküp başına 31,2 mikrogram, 2025'in aynı ayında ise 34 mikrogram ölçüldü.
EN DÜŞÜK SULTANGAZİ
Mayıs ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 54,62 mikrogramla "Sultangazi 3" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla "Sultangazi 2" ve 47,64 mikrogramla "Tuzla" istasyonları takip etti.
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 17,37 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonunda 18,45 mikrogram, "Alibeyköy" istasyonunda ise 19,05 mikrogram ölçüldü.
EN FAZLA SARIYER
Araştırmaya göre İstanbul’daki partikül madde hava kirliliği oranı 17 istasyonda azaldı, 9 istasyonda ise arttı. Hava kirliliği oranının mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 90,57 ile "Sarıyer", yüzde 79,39 ile "Arnavutköy" olarak belirlendi.
Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 58,59 ile "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 36,34'le "Esenler" ile yüzde 35,97 ile "Ümraniye 1" istasyonları takip etti.
İstanbul'daki istasyonların hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde:
|İstasyonlar
|2025 mayıs µg/m3
|2026 mayıs µg/m3
|Değişim yüzdesi
|Aksaray
|53,49
|37,4
|-30,07
|Alibeyköy
|28,47
|19,05
|-33,06
|Arnavutköy
|18,76
|33,66
|79,39
|Avcılar
|31,1
|31,23
|0,4
|Bağcılar
|34,52
|34,56
|0,09
|Beşiktaş
|25,15
|22,07
|-12,24
|Beylikdüzü
|40,37
|39,46
|-2,27
|Büyükada
|21,66
|18,45
|-14,81
|Çatladıkapı
|25,23
|35,22
|39,56
|Esenler
|38,84
|24,73
|-36,34
|Kadıköy
|32,67
|32,65
|-0,06
|Kağıthane 1
|60,22
|46,13
|-23,4
|Kandilli 1
|27,45
|19,68
|-28,31
|Kartal
|36,01
|24,8
|-31,13
|Kumköy
|18,86
|19,14
|1,51
|Maslak
|27,62
|21,67
|-21,56
|Sancaktepe
|45,57
|37,63
|-17,43
|Sarıyer
|15,27
|29,11
|90,57
|Selimiye
|27,39
|33,37
|21,82
|Sultangazi 1
|41,96
|17,37
|-58,59
|Sultangazi 2
|35,96
|53,74
|49,43
|Sultangazi 3
|52,9
|54,62
|3,26
|Tuzla
|54,1
|47,64
|-11,94
|Ümraniye 1
|32,08
|20,54
|-35,97
|Üsküdar 1
|26,41
|24,21
|-8,34
|Yenibosna
|31
|26,82
|-13,48
YAĞIŞLAR KALİTEYİ ARTIRDI
Mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hava kirliliğini azaltıcı yönde meteorolojik koşulların etkili olmasıyla hava kirliliği seviyeleri daha düşük gerçekleşti.
Marmara Bölgesi'nde yağış miktarları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttı. İstanbul'da da mayıs ayında yağışların geçen yıla kıyasla daha fazla olması, atmosferdeki kirleticilerin temizlenmesine katkı sağlarken, hava kalitesinin iyileşmesine neden oldu.
Prof. Dr. Hüseyin Toros, araştırmaya ilişkin şunları söyledi:
Yaptığımız çalışmalarda İstanbul'daki 26 istasyonun verisini dikkate aldığımızda genel anlamda İstanbul'da partikül madde 10 değerlerinin geçen yıl mayıs ayına göre bu yıl mayıs ayında yüzde 8 azaldığını görüyoruz. En önemli kirletici kaynağı maalesef yeryüzündeki tozlar, araçların hareketi esnasında çıkan tozlar. Zaman zaman uzun mesafe taşınımla başka bölgelerden gelen kirleticiler de buna dahil olabiliyor.
İstanbul'da yoğun nüfus, trafik ve sanayi faaliyetlerinin bulunduğunu, sağlıklı bir yaşam için solunan havanın kalitesinin büyük önem taşıdığını aktaran Toros, hava kalitesinin artırılması için vatandaşların da katkı sağlaması gerektiğini söyledi.