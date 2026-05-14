İstanbul Üniversitesi (İÜ) başarılı akademisyen, personel ve mezunlarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle ödüllendirdi. Tören Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Ödülleri çerçevesinde geçen yıl yapılan çalışmalar, 6 kategoride değerlendirmeye alındı.

İstanbul Üniversitesi mezunu Kurtulmuş'a da 'onur ödülü' verildi. Ödülü, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar takdim etti. Eczacılıkta Prof. Dr. Nilgün Lütfiye Karalı, fen bilimlerinde Prof. Dr. Suat Özkorucuklu ve Doç. Dr. Melih Beşir Arvas, sağlıkta Prof. Dr. Semra Demir ve Doç. Dr. Şeref Buğra Tuncer, sosyal bilimlerde Doç. Dr. Ahmet Koç ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Dr. Emre Yemişken yılın girişimci akademisyeni seçildi.

İÜden başarılı hocalara ödül

Etkinlikte konuşma yapan Meclis Başkanı Kurtulmuş "İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerimizin önemli görevleri var. Bunlardan birisi şüphesiz bilim alanından başlayarak uluslararası alandaki rekabette öne geçebilmektir. Bir başka önemli husus ise şimdiye kadar söylenmeyen, konuşulmayan ve düşünülmeyen konuları düşünerek orijinal fikirleri üretmek ve dünyaya bunları takdim edebilmektir. Üniversitelerin sorumluluklarından birisi insan onurunu merkeze koyan bilimsel haysiyet. İkincisi bilimin toplumsal fayda için ortaya konulması. İnsanların sorunlarını çözmeyen bilimsel gelişmelerin toplumsal faydayı sağlamayacağı açıktır. Üçüncüsü ise küresel sorunlara karşı duyarlı olmak ve küresel sorunların çözümüne, küresel cevapları hazırlama becerisine ve faaliyetine sahip olmak. İstanbul Üniversitemizin ve bütün iddialı üniversitelerimizin bu üç temel konuyu bilimsel çalışmalarının odağına alması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

İÜden başarılı hocalara ödül

İstanbul Üniversitesi’nin 1453’ten bugüne uzanan tarihinde her dönem bilginin, düşüncenin ve toplumsal sorumluluğun merkezi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Zülfikar da ödüllerin de bu mirasının verdiği büyük sorumluluğun çağımızdaki karşılığı olduğunu söyledi. Etkinlikte mezunlardan sanatçı Dr. Ferhat Göçer ve İÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri konser verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası