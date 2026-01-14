2 gün önce Türkiye'de kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü yer Sarıkamış Kayak Merkezi olmuştu. Sarıkamış, zirvedeki yerini bu kez Palandöken Kayak Merkezi’ne kaptırdı. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü. İşte diğer merkezlerdeki ölçümlerin değerleri…

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında olmaya devam ederken, çok sayıda ilde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde kar kalınlığı da metreleri aştı.

PALANDÖKEN ZİRVEDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıklarını açıkladı. Son verilere göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi’nde ölçüldü.

Öte yandan etkililer, hava koşullarına bağlı olarak kar kalınlıklarının değişkenlik gösterebileceğini belirtti.

SARIKAMIŞ REKOR KIRMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilerde ise Türkiye'de kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi olmuştu. Burada kar seviyesi 205 santimetreye ulaşmıştı.

DOĞU BÖLGESİNDE YÜKSEK SEVİLERDE

Kar kalınlığı, Doğu Anadolu’da yüksek seviyelerde seyretmişti. Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Tepesi’nde 167 cm, Bitlis merkezde 141 cm, Hakkari Yüksekova’da 115 cm, Hakkari Durankaya’da 100 cm kar ölçülmüştü.

Ölçümlere göre kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları ise şöyle:

Palandöken Kayak Merkezi 192

Kartalkaya Kayak Merkezi 185

Ergan Kayak Merkezi 172

Sarıkamış Kayak Merkezi 169

Hakkari Kayak Merkezi 168

Erciyes Kayak Merkezi 136

Konaklı Kayak Merkezi 97

Yıldız Dağı Kayak Merkezi 88

Yalnızçam Kayak Merkezi 75

Çambaşı Kayak Merkezi 65

Keltepe Kayak Merkezi 64

Kartepe Kayak Merkezi 57

Kop Dağı Kayak Merkezi 56

Murat Dağı Kayak Merkezi 53

Akdağ Kayak Merkezi 50

Zigana Kayak Merkezi 49

Ilgaz Kayak Merkezi 44

Hesarek Kayak Merkezi 38

Küpkıran Kayak Merkezi 35

Gevaş Abalı Kayak Merkezi 35

Davraz Kayak Merkezi 30

Mersivan Kayak Merkezi 25

Denizli Kayak Merkezi 24

Bozdağ Kayak Merkezi 18

