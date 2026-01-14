Kar kalınlığı 192 santimetre! Zirve 2 günde değişti! Rekor artık Sarıkamış’ta değil
2 gün önce Türkiye'de kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü yer Sarıkamış Kayak Merkezi olmuştu. Sarıkamış, zirvedeki yerini bu kez Palandöken Kayak Merkezi’ne kaptırdı. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü. İşte diğer merkezlerdeki ölçümlerin değerleri…
- Türkiye genelinde soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı etkili oldu.
- Palandöken Kayak Merkezi, 192 cm ile güncel olarak kayak merkezleri arasındaki en yüksek kar kalınlığına sahip.
- Daha önce Sarıkamış Kayak Merkezi 205 cm ile Türkiye'de ölçülen en yüksek kar kalınlığına ulaşmıştı.
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Hakkari gibi illerde de yüksek kar kalınlıkları kaydedildi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki birçok kayak merkezinin güncel kar kalınlıklarını açıkladı.
Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında olmaya devam ederken, çok sayıda ilde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde kar kalınlığı da metreleri aştı.
PALANDÖKEN ZİRVEDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıklarını açıkladı. Son verilere göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi’nde ölçüldü.
Öte yandan etkililer, hava koşullarına bağlı olarak kar kalınlıklarının değişkenlik gösterebileceğini belirtti.
SARIKAMIŞ REKOR KIRMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilerde ise Türkiye'de kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi olmuştu. Burada kar seviyesi 205 santimetreye ulaşmıştı.
DOĞU BÖLGESİNDE YÜKSEK SEVİLERDE
Kar kalınlığı, Doğu Anadolu’da yüksek seviyelerde seyretmişti. Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Tepesi’nde 167 cm, Bitlis merkezde 141 cm, Hakkari Yüksekova’da 115 cm, Hakkari Durankaya’da 100 cm kar ölçülmüştü.
Ölçümlere göre kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları ise şöyle:
- Palandöken Kayak Merkezi 192
- Kartalkaya Kayak Merkezi 185
- Ergan Kayak Merkezi 172
- Sarıkamış Kayak Merkezi 169
- Hakkari Kayak Merkezi 168
- Erciyes Kayak Merkezi 136
- Konaklı Kayak Merkezi 97
- Yıldız Dağı Kayak Merkezi 88
- Yalnızçam Kayak Merkezi 75
- Çambaşı Kayak Merkezi 65
- Keltepe Kayak Merkezi 64
- Kartepe Kayak Merkezi 57
- Kop Dağı Kayak Merkezi 56
- Murat Dağı Kayak Merkezi 53
- Akdağ Kayak Merkezi 50
- Zigana Kayak Merkezi 49
- Ilgaz Kayak Merkezi 44
- Hesarek Kayak Merkezi 38
- Küpkıran Kayak Merkezi 35
- Gevaş Abalı Kayak Merkezi 35
- Davraz Kayak Merkezi 30
- Mersivan Kayak Merkezi 25
- Denizli Kayak Merkezi 24
- Bozdağ Kayak Merkezi 18