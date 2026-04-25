Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahalle ziyaretleri sırasında girdiği bir parktaki çevre kirliliğine adeta isyan etti. Kamelyaların çevresini kaplayan çekirdek kabuklarını ve devrilen masaları gören Çetinkaya "Bunları şehirden toplayacaksın, bunlar çok delikanlı olduğu için hepsini bir yere göndereceksin savaşa falan enerjilerini orada atsınlar" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahalle denetimleri sırasında girdiği bir parkta gördüğü manzara karşısında adeta küplere bindi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Çiftçi yeni güvenlik modelini ilk kez duyurdu! Suç daha işlenmeden engellenecek

Her gün temizlenmesine rağmen akşamdan sabaha çekirdek kabuklarıyla dolan kamelyaları ve devrilen masaları gören Çetinkaya, "Parkımızın hali, çokta diyecek bir şey yok, pislikten yıkılıyor. Buraları hergün temizliyoruz ama maalesef akşamdan sabaha hal bu. Allah akıl fikir versin ne diyelim. Bunları şehirden toplayacaksın, bunlar delikanlı olduğu için hepsini bir yere göndereceksin savaşa falan, enerjilerini orada atsınlar" diyerek tepkisini ortaya koydu.

YASAK KOYDU!

Bazı masaların ise devrilerek etrafa atıldığını gören Başkan Çetinkaya, etrafın güvenlik şeridi ile kapatılarak girişlerin yasaklanması talimatını da vererek, "Burayı ışıl ışıl yapacağız. Buradan söz veriyoruz. Bu yaz burası cıvıl cıvıl ailelerin geldiği bir yer olacak" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay... Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Çevre temizliğinin belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaş sorumluluğu da olduğuna işaret eden Çetinkaya, bu tür görüntülerin şehre yakışmadığını ifade ederek, vatandaşlardan daha duyarlı olunmasını istedi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Çetinkaya, temiz ve yaşanabilir bir Karabük için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Çetinkaya'nın parkta çekirdek kabuklarıyla ilgili yaptığı uyarı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da destek gördü.

