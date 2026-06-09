Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü televizyoncu Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı Yumlu, babasının vefatının ardından ilk kez duygularını paylaştı. Nilüfer ve Reha Muhtar tarafından henüz 4 aylıkken evlat edinilen Yumlu, sosyal medya hesabı üzerinden babasına ait anıları paylaşarak özlemini dile getirdi.

Gazeteci Reha Muhtar, 28 Mayıs’ta Bodrum’da geçirdiği kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından, 3 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında vefat eden Muhtar için İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Ayşe Nazlı’dan Reha Muhtar’a veda… Cenaze sonrası ilk paylaşım geldi

Cenaze töreninde Muhtar’ın ailesi, yakınları ve sevenleri taziyeleri kabul ederken, törende manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina da hazır bulundu. Ünlü gazetecinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Babasının ölümünden sonra uzun süre sessizliğini koruyan Ayşe Nazlı Yumlu, günler sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak duygularını paylaştı. Babasına hitaben yazdığı mesajda, acısını ve özlemini dile getiren Yumlu’nun paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Ayşe Nazlı’dan Reha Muhtar’a veda… Cenaze sonrası ilk paylaşım geldi

“EN ÇOK ‘KIZIM’ DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM”

Ayşe Nazlı Yumlu, Reha Muhtar ile birlikte geçirdikleri anılara değinerek, babasının çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir insan olduğunu ifade etti. Yumlu, “Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana “kızım” deyişini özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Ayşe Nazlı’dan Reha Muhtar’a veda… Cenaze sonrası ilk paylaşım geldi

“HAYATIMIN EN GÜZEL YERİNDE OLACAKSIN”

Yumlu, babasını kaybetmenin acısını her geçen gün daha derinden hissettiğini belirterek, “Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum” sözleriyle paylaşımını tamamladı.

Reha Muhtar’ın 2001-2003 yılları arasında şarkıcı Nilüfer ile beraberdi. İkili, Ayşe Nazlı Yumlu’yu henüz 4 aylıkken evlat edinmişti.

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