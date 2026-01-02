Kastamonu’da son bir haftadır etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle barajlar, göller ve dereler tamamen buz tuttu.

Kastamonu genelinde aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte kent soğuk havanın etkisi altına girdi.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentteki baraj, göl ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı. Devrekani ilçesine bağlı Başakpınar köy sınırlarından doğan ve Daday, Seydiler, Ağlı, Pınarbaşı, Cide ve Azdavay ilçeleri ile Küre Dağları Milli Parkından geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı da soğuk hava nedeniyle dondu. Küre Çayı'nın da beslediği Beyler Barajı ve Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi de tamamen dondu. Yüzeyi buzla kaplanan çay, yağan karla da beyaza büründü.

Kastamonu’da dondurucu soğuk! Çaylar ve barajlar buz tuttu

"KÖYÜMÜZ DE, DEREMİZ DE, BİZLER DE DONDUK"

Devrekani ilçesi Kasaplar köyünde ikamet eden Serkan Demirkan, "Maalesef köyümüz de dondu, bizler de donduk. Yapım aşamasındaki deremiz de dondu. Havayı anlatmaya gerek yok, dondurucu soğuk var. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi geçmiş durumda. Fakat daha da hava sıcaklığı düşecek, çünkü şu anda hava ayaza ve dona çekti. Bugün sularımız bir ara geldi ama bu geceden sonra sularımız yarın akmayacak. Çünkü şu anda hava dona çektiği için deremiz gibi sularımız da donacak. Bu yüzden evlerimizde su kesintisi olması ihtimali yüksek, suların kesilmesini bekliyoruz" dedi.

