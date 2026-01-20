Sarıkamış Kayak Merkezinde otel doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken Erzurum’daki Atlama Kulelerinde de tatilin etkisiyle mahşerî kalabalık oluştu.

Yarıyıl (sömestir) tatili sebebiyle kayak merkezlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezinde otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yıldız Dağı Kayak Merkezinde oteller doldu.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu 250 bin kişiyi ağırladı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Sarıkamış’ta bütün pistler tam kapasiteyle hizmet veriyor. Sarıkamış’ı diğer kayak merkezlerinden ayıran en büyük özellik, nem oranının düşüklüğü sayesinde oluşan “kristal kar” yapısı. Dünyada sadece Alpler’de ve Sarıkamış’ta görülen bu kar türü, üzerine basıldığında toz gibi dağılıyor ve buzlanma yapmıyor. Kar kalınlığının 81 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da da drone ile çekilen görüntülerde kayak merkezindeki yoğunluk net bir şekilde gözler önüne serildi.

PİSTTE KIZAK KEYFİ

Erzurum’da ise Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan Atlama Kulelerinde iki gün devam eden “Kızak Şenliği” aileler ve çocukların katılımıyla mahşeri kalabalığa sebep oldu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte kızaklarla kayıldı, halaylar çekildi, katılımcılara sahlep ikramı yapıldı. Kızaklarını alarak Atlama Kulelerinin olduğu alana gelen çocuklar doyasıya eğlenerek tatilin tadını çıkardı.

