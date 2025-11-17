Nevşehir'de yaşayan 67 yaşındaki İlhan Kavaklı, yaklaşık 55 yıldır tersten okuyor, yazıyor ve konuşuyor. Kavaklı, ortaokul yıllarında başladığı alışkanlığını hayat tarzı haline getirdi.

İlhan Kavaklı isimli vatandaş, kitapların üzerindeki yazıları tersten okuyarak başladığı alışkanlığının zamanla geliştiğini söyledi.

"SPİKERLERLE YARIŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kavaklı, "Tersten okumaya ortaokul yıllarında başladım. İlk olarak ders kitaplarının adlarını tersten okumaya başladım. Farkında olmadan zamanla alışkanlık haline geldi. Yaklaşık 55 yıldır tersten okuyup yazabiliyorum. Hatta spikerlerle yarışabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Askerde olan bir tanıdığına tersten mektup yazıp gönderdiğini de anlatan Kavaklı, "Mektubu alınca önce ne olduğunu anlayamamış. Daha sonra yaklaşık iki saatte okuyabilmiş" dedi.

"BAZILARINI ARTIK ÇÖZEBİLİYORUM"

İlhan Kavaklı'nın eşi Ahmet Kavaklı ise eşinin tersten konuşmasına ilk yıllarda anlam veremediğini söyleyerek, "Başlarda ne dediğini anlamıyordum. Zamanla bazı kelimeleri çözmeye başladım. Beni çağırırken ya da bir şey istediğinde tersten konuşuyordu. Her dediğini anlamasam da bazılarını artık çözebiliyorum" diye konuştu.

