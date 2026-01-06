Tavuklarına yem vermek için evinden çıkan 65 yaşındaki kadın, bahçede hareketsiz halde bulundu. Acı haberi alıp olay yerine koşan oğlu, annesinin başında uzun süre çaresizce bekledi.

Acı olay Körfez ilçesinde yaşandı. 65 yaşındaki Nurseven Memiş, tavuklarına yem vermek için evine yaklaşık 200 metre konumda bulunan bahçesine gitti.

Bir süre sonra yerde yatan kadını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaelide yürek burkan olay... Oğlu annesini korkunç halde buldu, başında çaresizce bekledi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaelide yürek burkan olay... Oğlu annesini korkunç halde buldu, başında çaresizce bekledi

OĞLUNUN ÇARESİZLİĞİ KAMERALARA YANSIDI

Annesinin öldüğü haberini alan Memiş'in oğlu, olay yerine gelince annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Memiş'in oğlu, annesinin başında çaresizce beklediği anlar kameraya yansıdı.

Kocaelide yürek burkan olay... Oğlu annesini korkunç halde buldu, başında çaresizce bekledi

Körfez Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla alınan Nurseven Memiş’in naaşı, İlimtepe Körfez Mezarlıklar Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası