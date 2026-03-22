Kütahya'nın Demircik Beldesi'nde bulunan Öreğler Mahallesi'ndeki evlerin bahçeleri, halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve koparmanın cezası 577 bin lira olan ters lalelerle süslenmiş durumda. Senede 20 gün açan ve görsel şölen sunan ters laleleri görmek için vatandaşları davet eden mahalle sakinlerinden Habibe Dağhan, "İnsanlar bu çiçeği görmek için uzaklara gidiyor ama gerek yok. Buyursunlar Simav Öreğler Mahallesi'ne gelsinler." dedi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesi Öreğler Mahallesi, her yıl mart ve nisan aylarında doğanın en zarif çiçeklerinden biri olan ters lalelere ev sahipliği yapıyor. Halk arasında "ağlayan Gelin" olarak bilinen ters lale, mahallede birçok evin bahçesinde göz alıcı bir şekilde açarak adeta görsel şölen sunuyor.

Koparmanın cezası 577 bin lira! Bu köyde evlerin bahçesini "ağlayan gelin" süslüyor

"BU GÜZELLİK SADECE 20 GÜN SÜRÜYOR"

Mahalle sakinlerinden ev hanımı Habibe Dağhan'ın, bahçesinde yıllardır büyük bir özenle yetiştirdiği ters laleler, doğa tutkunlarını hayran bırakıyor. Eşi Necdet Dağhan ile birlikte sakin bir yaşam süren Dağhan, aynı zamanda alzaymır hastası annesine de evinde bakıyor.

51 yıl önce Demirci ilçesine bağlı İrişler köyünden Simav'a gelin geldiğini anlatan Dağhan, ters lalelerin o dönemden bu yana bahçelerinde açtığını belirterek, "Bu eve ilk geldiğimde bu çiçek zaten buradaydı. Her yıl aynı zamanda açıyor. Ama bu güzellik sadece 20 gün sürüyor" dedi.

"BU ÇİÇEK İÇİN UZAKLARA GİTMEYE GEREK YOK"

Çiçeklerin her yıl mart ayının ortalarında açtığını ifade eden Dağhan, "İnsanlar bu çiçeği görmek için uzaklara gidiyor ama gerek yok. Buyursunlar Simav Öreğler Mahallesi'ne gelsinler. Hem misafirimiz olsunlar hem de bu güzelliği yerinde görsünler" diye konuştu.

Doğal yaşamı ve bahçeciliği çok sevdiğini dile getiren Habibe Dağhan, ters lale soğanlarını zaman zaman komşularıyla paylaştığını ve mahallede bu nadir güzelliğin daha da yaygınlaşmasını istediğini sözlerine ekledi.

