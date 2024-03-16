Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Yaşam > Korkunç son! Alevlere teslim olan iş yerinde yanarak öldü

Korkunç son! Alevlere teslim olan iş yerinde yanarak öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli, Yangın, İtfaiye, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan yangında, dükkanda kaldığı öğrenilen yabancı uyruklu bir işçi yanarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde, elektrikli ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı. Makine imalat, tamirat ve bakımı yapan iş yerindeki yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

BİR İŞÇİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, dükkanda kalan yabancı uyruklu bir işçinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında cansız beden morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Korkunç son! Alevlere teslim olan iş yerinde yanarak öldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küresel ısınma etkisi: Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı - YaşamKuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtıRamazanın ilk cumasında 7 asırlık gelenek: Esnaf duası - YaşamRamazanın ilk cumasında 7 asırlık gelenek: Esnaf duasıHarabeye dönen 300 yıllık cami için mahalleli isyan etti: Cenazemizi kaldıramıyoruz! - YaşamHarabeye dönen 300 yıllık cami için mahalleli isyan etti: Cenazemizi kaldıramıyoruz!Tekirdağ'dan kahreden haber! 2 yaşındaki bebek canından oldu - Yaşam3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki bebek canından olduSuç kaydı yaşının 3 katı! Polislerin amasız takibiyle yakayı ele verdi - YaşamSuç kaydı yaşının 3 katı!Bir ramazan geleneği: Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılıyor - YaşamHırka-i Şerif yarın ziyarete açılıyorBaşkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü - YaşamBaşkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözüTerminal filmi gibi hikaye! İstanbul Havalimanı'nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldı - YaşamTerminal filmi gibi hikaye! İstanbul Havalimanı'nda bir aydır yaşayan akademisyen ayrıldıDededen kalma 91 yıllık gelenek! İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyor - YaşamDededen kalma 91 yıllık gelenek! İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyorAntalya ormanlarını artık 'terminatör'ler koruyacak - YaşamOrmanlar artık 'terminatör'lere emanet
Sonraki Haber Yükleniyor...