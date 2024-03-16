Korkunç son! Alevlere teslim olan iş yerinde yanarak öldü

Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan yangında, dükkanda kaldığı öğrenilen yabancı uyruklu bir işçi yanarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde, elektrikli ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı. Makine imalat, tamirat ve bakımı yapan iş yerindeki yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

BİR İŞÇİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, dükkanda kalan yabancı uyruklu bir işçinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında cansız beden morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.