İstanbul'da kötü kokuyu kanalizasyondan zanneden mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Boş arazide bulunan aracın bagajını açan çocuklarsa cesetle karşılaştı. 10 gün önce öldüğü tahmin edilen adamın 42 yaşındaki Ferhat Kılıçaslan olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde vatandaşlar, yaklaşık 10 gündür çevreye yayılan ve günden güne şiddetlenen ağır bir kokudan rahatsız olmaya başladı.

Kokunun kaynağını bulmaya çalışan vatandaşlar, durumun kanalizasyon sisteminden kaynaklandığını düşünerek belediye ekiplerine başvurdu. Ancak gerçek, arazide oyun oynayan çocukların dikkati sayesinde ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR BAGAJI AÇINCA CESEDİ GÖRDÜ

Boş arazide park halinde bulunan panelvan araçtan yoğun sineklerin uçtuğunu ve kokunun bu araçtan yükseldiğini fark eden çocuklar merak edince aracın bagaj kapısını açtı. Bagajda hareketsiz yatan ve morarmış bir erkek cesedi gören çocuklar, büyük bir korkuyla durumu hemen yakınlarına bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kötü kokunun geldiği aracı açtılar, çürümüş cesetle karşılaştılar

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 42 yaşındaki Ferhat Kılıçaslan'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de panelvan araçta ve çevredeki boş arazide detaylı delil araması yaptı. Kılıçaslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kötü kokunun geldiği aracı açtılar, çürümüş cesetle karşılaştılar

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Mahalle sakinlerinden Adil Benli, yaşanan korkunç olayı şu sözlerle anlattı: "Burada görünen aracın içerisinden koku geliyordu. Çocuklar da merak edip kapısını açtıklarında bakıyorlar ki ceset var. Burada koku 10 gündür şiddetleniyordu. Daha önce de bu aracın buradan kaldırılması için ekipler aranmıştı ancak ilgilenen olmamıştı. Mahallede tanıdığımız, bildiğimiz bir kişiydi. Cenaze tahminen 10 günlüktü, çürümüş ve morarmıştı, üzerinde sinekler vardı. Koku günden güne şiddetleniyordu. Biz kokunun kaynağını kanalizasyon zannettiğimiz için rögar bacalarını açtırmak üzere vidanjör bile çağırmıştık" dedi.

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