Geçen yıl kuraklık riski altında olan Gaziantep’te etkili olan sağanak yağış sonrasında su oranı arttı. Gaziantep'in içme suyunun karşılandığı Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Barajdaki doluluk oranı geçen yıl ise yüzde 32 seviyesindeydi.

Geçtiğimiz yıl kuraklığın ciddi anlamda olumsuz etkilediği Gaziantep'te kış mevsimi boyunca etkili olan yağışlar, barajlara yaradı. Gaziantep'in içme suyunun karşılandığı Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Son yılların en yağışlının kışının yaşayan Gaziantep’te barajların tam doluluğa ulaşması sevindirdi. Geçtiğimiz yıl kuraklık endişesinin sürdüğü kentte, sağanak sonrası su oranı arttı.

Kuraklık alarmı verilen Gaziantepte sevindiren tablo! Doluluk yüzde 32’den 90’a yükseldi

KURAKLIK ALARMI VERİLMİŞTİ

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında yüzde 32 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 90 seviyesine ulaştı. Kartalkaya Barajı, kurak geçen yaz ayları ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşamıştı.

“350 KİLOGRAMA KADAR YÜKSELDİ”

Barajlardaki son duruma ilişkin konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sevda Usalp, şunları söyledi:

31 Aralık tarihinden itibaren devam eden yağışlarla baraj doluluk seviyelerimiz yüzde 90 seviyesine ulaştı. Mart ve nisan aylarında oluşacak yağışları da takip etmekteyiz. Yağış verilerini incelediğimizde ise şehrimize 2025 yılı ocak ve şubat aylarında 44 kilogram yağış düşmüştü. 2026 yılında ise bu yağış miktarımız 350 kilograma kadar yükselmiştir.

YÜZDE 90’A YÜKSELDİ

Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını ifade eden Usalp, “Kartalkaya Barajı'mızın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bugün yüzde 32 seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 90 seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu bu hissedilir artışın sadece tek bir noktada değil, tüm su kaynaklarımızda yaşandığını memnuniyetle söyleyebiliriz" dedi.

Mart ve nisan aylarındaki yağış performansının belirleyici olacağına dikkat çeken Usalp “Kış döneminde günlük ortalama 550 bin metreküp tüketim gerçekleşirken, yaz döneminde bu rakam 670 bin metreküp seviyelerine çıkmaktadır” diye konuştu.

