Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kurtardığı kediye kemençe çalıp türkü söylüyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Trabzon'da, dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplenen itfaiyeci 'Hüsnü' ismini verdiği kediye gözü gibi bakıyor. Abdullah Birinci, itfaiyecilerin de maskotu olan kediye zaman zaman da kemençe çalıp türkü söylüyor.

    Kurtardığı kediye kemençe çalıp türkü söylüyor
    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan Birinci, 6 ay önce bir kedinin Fol Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gitti.

    Merdiven yardımıyla dereye inen Birinci, kediyi düştüğü yerden kurtardı. Dört çocuk babası Birinci, hamile olduğunu fark ettiği kediyi sokağa bırakmayarak Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğine getirdi. Birinci'nin beslediği kedi, bir süre sonra 5 yavru dünyaya getirdi. Anne kedi, yavruları biraz büyüyünce 4'ünü alıp ayrıldı.

    İTFAİYECİLERİN MASKOTU 'HÜSNÜ'

    Birinci, annesinin ve kardeşlerinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştığı "Hüsnü" adını verdiği kediyle yakından ilgileniyor. Gün içinde çevrede dolaşıp istasyona dönen kedi, adeta itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

    Kurtardığı kediye kemençe çalıp türkü söylüyor

    KEMENÇE ÇALIP, TÜRKÜ SÖYLÜYOR

    Abdullah Birinci, "Bize bir yol arkadaşı oldu. Ona baktık büyüttük, bize can yoldaşı oldu. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz." dedi.

    Birinci, akşamları boş vakitlerinde arkadaşının saz, kendisinin de kemençe çalıp türkü söylediğini anlatarak, "Hüsnü de yanımızda oluyor. Kemençe çalarken onunda, bizimde hoşumuza gidiyor. Keyiflendiriyoruz onu. Annesinin yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

    Hayvanlara sahip çıkmanın önemini vurgulayan Birinci, "Bizim görevimiz onları kurtarmak, en iyi şekilde görevimizi yapıyoruz ama sokaklarda yalnız kalıyorlar. Değer verelim onlara. Bu yol arkadaşımız inşallah bizi bırakmaz." ifadesini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TrabzonKedi
    Haberler > Yaşam > Kurtardığı kediye kemençe çalıp türkü söylüyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Talih taşı' bahçesine düştü: ABD ve Hindistan Alman gurbetçinin peşinde - YaşamABD ve Hindistan Alman gurbetçinin peşindeLavaboya düşen alyans tam 20 yıl sonra geldi - YaşamLavaboya düşen alyans tam 20 yıl sonra geldiDaha önce keşfedilmemişti: 'İmparator penguenler' Güney Kutbu'ndan çıktı - Yaşam'İmparator penguenler' Güney Kutbu'ndan çıktıElini sürmediği kredi kartı yüzünden hayatı karardı! Öyle şeyler yaptılar ki karısının psikoloji bozuldu: 450 bin lirası… - YaşamElini sürmediği kredi kartı yüzünden hayatı karardı! Öyle şeyler yaptılar ki karısının psikoloji bozuldu: 450 bin lirası…Kızıldeniz'den Ege Denizi'ne gelmişti, Balon balığı rotasını Marmara’ya çevirdi - YaşamBalon balığı rotasını Marmara’ya çevirdiMaradona’nın ikizi gibi… Yoğun ilgiden sokağa çıkamıyor - YaşamMaradona’nın ikizi gibi… Yoğun ilgiden sokağa çıkamıyorSadakataşı 15 ilde kış yardımları gerçekleştirdi - YaşamSadakataşı 15 ilde kış yardımları gerçekleştirdiYiyen 30 dakikada ölüyor! Zehirli balon balığı tehlikesi büyüyor - YaşamZehirli balon balığı şimdi de Marmara'daHer yer beyaza büründü, durmadan kar yağıyor! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıktı - YaşamHer yer beyaza büründü, durmadan kar yağıyor! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıktıKadın olarak yaşadı, erkek olduğunu ispatlaması 38 yıl sürdü! Şimdi o kimliğin bedelini ödüyor - YaşamErkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...