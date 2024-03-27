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Mantar ararken ceset buldu! Soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu. Cesedin özel güvenlik görevlisi Yaşar Öznur'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki vatandaş, çıntar mantarı aramak için ormanlık alana girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Önce alkol alıp sızan bir kişi olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında yanında bir tüfek ve göğsünden vurulduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Mantar ararken ceset buldu! Soruşturma başlatıldı - 1. Resim

CESET, GÜVENLİKÇİNİN ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yerde yatan şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın özel güvenlik görevlisi olan Yaşar Öznur (27) olduğu tespit edildi.

Mantar ararken ceset buldu! Soruşturma başlatıldı - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ve savcının bölgedeki incelemelerde intihar ettiği değerlendirilen Öznur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Öznur’un kesin ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.               

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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