Konya Karapınar’daki “dünyanın nazar boncuğu” Meke Gölü, sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte kartpostallık manzaralara büründü. Adana’daki Yumurtalık ve Akyatan lagünleri, göçmen kimlikleriyle bilinen flamingoların yılın her döneminde hayatını sürdürdüğü nadir sulak alanlar arasında yer alıyor.

DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU! MEKE SİSİYLE MEST ETTİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, dün sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

Memleketin her yanı manzarasıyla hayran bırakıyor!

“Dünyanın nazar boncuğu” olarak nitelendirilen gölde sisin göl yüzeyini kaplaması, etkileyici manzaralar oluşturdu. Volkanik yapısıyla dikkat çeken Meke Gölü’nde sisin zaman zaman yoğunlaşarak dağılması, göl ve çevresindeki krater yapısını farklı açılardan ortaya çıkardı.

Oluşan eşsiz atmosfer, bölgeye gelen tabiatseverler ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi.

GÖÇ ETMEYİ BIRAKTILAR! FLAMİNGOLAR ADANALI OLDU...

Adana’nın Yumurtalık ve Akyatan lagünleri, yalnızca göç dönemlerinde değil yılın her zamanı flamingolara ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

Memleketin her yanı manzarasıyla hayran bırakıyor!

Genellikle mevsimsel göçleriyle bilinen flamingolar, bu iki önemli sulak alanı mesken tutarak bölgeyi kalıcı hayat alanı hâline getiriyor. Kış aylarında besin kaynakları-nın azalmasına rağmen flamingolar, lagünlerdeki uygun şartlar sayesinde hayatta kalmayı başarıyor.

Sığ sularda beslenen kuşlar, günün büyük bölümünü yiyecek arayarak geçiriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası