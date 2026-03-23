Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında 8 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Yağış seralardaki ürünlerde büyük zarara yol açarken, çiftçiler sel felaketini beşinci kez yaşadıklarını belirterek yardım istedi.

3 GÜNLÜK YAĞIŞIN AĞIR BİLANÇOSU Mersin’de 3 gündür aralıksız yağan sağanak yağış sonrasında Tarsus ilçesinde çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Dün etkili olan sağanak ile Akarsu, Kelahmet, Halitağa ve Egemen mahallelerindeki bazı tarım arazileri göle döndü.

8 BİN DÖNÜM ARAZİ SULAR ALTINDA Etkili olan sağanakla ekili ürünlerin büyük kısmı zarar gördü, yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Su altında kalan ürünler arasında kabak, patlıcan, kavun, biber, nektarin ve limon ağaçları yer aldı.

“BEŞİNCİ KEZ YAŞADIK” Birçok kırsal mahalledeki sera ve ekili alanın zarar gördüğünü belirten Egemen Mahallesi Muhtarı Aydan Koyuncu, sel felaketinin beşinci kez yaşandığını söyledi. Koyuncu “İş makineleri taşkını önlemek için çalışma yapıyor. Bir an önce yaralarımızın sarılması lazım. Çiftçilerimize yardımcı olunması lazım" diyerek yardım istedi.

300 SERA ZARAR GÖRDÜ Egemen Mahallesi Azası Remzi Şen ise 300 serasının zarar gördüğünü ifade ederek, dört kere ekim yaptıklarını, her afetten zarar gördüğünü, beşinci ekiminde de ürünlerin gittiğini söyledi.

IRMAK KENARLARINA SET ÖRÜLDÜ Seralarda bulunan kabak, patlıcan, kavun, biber, nektarin ve limon ağaçları da sular altında kalırken, iş makinelerinin ırmak kenarlarında set örerek taşkın önleme çalışmaları yaptı. Çiftçiler, bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılmasını bekliyor.

