Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey ve Güney Ege ile Batı ve Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Açıklamaya göre rüzgarın, yarından itibaren güney ve güneydoğu yönlerden yer yer 9 kuvvetine ulaşarak etkili olacağı, fırtınanın ise perşembe ve cuma günlerinden itibaren bölgeler bazında kademeli olarak etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güneyinde, perşembe günü öğle saatlerinde kuzeyinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8, güneyde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GÜNEY EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

Güney Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden sonra kuzeyde, akşam saatlerinde güneyde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğusunda, akşam saatlerinden itibaren batısında doğu ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinde batıda, cuma günü akşam saatlerinde doğuda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batısı ile Hatay'ın güney kıyılarında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, perşembe günü sabah saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

