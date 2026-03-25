Meteoroloji’den 31 ile birden uyarı! Hem sağanak hem kar yolda
Bayram sonrasında hava sıcaklığının ne zaman yükseleceği merak konusu olurken Meteoroloji, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Son rapora göre 28 ilde sağanak yağış, 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. Ülke genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte son uyarılar…
- Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak bekleniyor.
- Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
- Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için ise çığ uyarısı yapıldı.
- Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
- Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
31 İLE BİRDEN UYARI
Meteoroloji’nin son raporuna göre İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Samsun, Tokat, Trabzon, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa’da sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum, Kars, Van’da ise karla karışık yağmur bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji’nin uyarısında şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek uyardı. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için ise çığ uyarısı geldi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bugünkü rapora göre sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller şöyle;
|İl
|Yağış Türü
|İstanbul
|Yağmur ve sağanak
|Kocaeli
|Yağmur ve sağanak
|Afyonkarahisar
|Yağmur ve sağanak
|Denizli
|Yağmur ve sağanak
|İzmir
|Yağmur ve sağanak
|Manisa
|Yağmur ve sağanak
|Adana
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Antalya
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Hatay
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Mersin
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Ankara
|Yağmur ve sağanak
|Çankırı
|Yağmur ve sağanak
|Eskişehir
|Yağmur ve sağanak
|Konya
|Yağmur ve sağanak
|Bolu
|Yağmur ve sağanak
|Düzce
|Yağmur ve sağanak
|Kastamonu
|Yağmur ve sağanak
|Zonguldak
|Yağmur ve sağanak
|Amasya
|Yağmur ve sağanak
|Samsun
|Yağmur ve sağanak
|Tokat
|Yağmur ve sağanak
|Trabzon
|Yağmur ve sağanak
|Erzurum
|Yağmur + karla karışık yağmur
|Malatya
|Yağmur ve sağanak
|Diyarbakır
|Yağmur ve sağanak
|Gaziantep
|Yağmur ve sağanak
|Siirt
|Yağmur ve sağanak
|Şanlıurfa
|Yağmur ve sağanak