Bayram sonrasında hava sıcaklığının ne zaman yükseleceği merak konusu olurken Meteoroloji, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Son rapora göre 28 ilde sağanak yağış, 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. Ülke genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte son uyarılar…

31 İLE BİRDEN UYARI

Meteoroloji’nin son raporuna göre İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Samsun, Tokat, Trabzon, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa’da sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum, Kars, Van’da ise karla karışık yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji’nin uyarısında şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek uyardı. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için ise çığ uyarısı geldi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugünkü rapora göre sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller şöyle;

İl Yağış Türü İstanbul Yağmur ve sağanak Kocaeli Yağmur ve sağanak Afyonkarahisar Yağmur ve sağanak Denizli Yağmur ve sağanak İzmir Yağmur ve sağanak Manisa Yağmur ve sağanak Adana Sağanak ve gök gürültülü sağanak Antalya Sağanak ve gök gürültülü sağanak Hatay Sağanak ve gök gürültülü sağanak Mersin Sağanak ve gök gürültülü sağanak Ankara Yağmur ve sağanak Çankırı Yağmur ve sağanak Eskişehir Yağmur ve sağanak Konya Yağmur ve sağanak Bolu Yağmur ve sağanak Düzce Yağmur ve sağanak Kastamonu Yağmur ve sağanak Zonguldak Yağmur ve sağanak Amasya Yağmur ve sağanak Samsun Yağmur ve sağanak Tokat Yağmur ve sağanak Trabzon Yağmur ve sağanak Erzurum Yağmur + karla karışık yağmur Malatya Yağmur ve sağanak Diyarbakır Yağmur ve sağanak Gaziantep Yağmur ve sağanak Siirt Yağmur ve sağanak Şanlıurfa Yağmur ve sağanak

