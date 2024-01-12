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    Mübarek 3 aylara coşkulu karşılama

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mübarek 3 aylarının başlangıcının müjdecisi olan Regaip kandilinde Emir Sultan Camii’ne akın eden vatandaşların kandil coşkusuna ortak oldu. Bursa’nın selatin camilerinde vatandaşlara kandil nedeniyle helva ikram edildi.

    Mübarek 3 aylara coşkulu karşılama
    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaip kandilinde Emir Sultan Camii’ne akın eden vatandaşların kandil coşkusuna ortak oldu. Bursa’nın selatin camilerinde vatandaşlara kandil nedeniyle helva ikram edildi.

    Mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinde Bursalılar camilere akın etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz ve Emel Gözükara Durmaz da Regaip Kandilini Emir Sultan Camii’nde kutladı.

    Mübarek 3 aylara coşkulu karşılama

    Üftade Cami’de akşam namazı sonrasında Bursa Mevlevihanesi’nde Kuran-ı Kerim, ilahiler okundu, dualar edildi ve sema gösterisi yapıldı. Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Alinur Aktaş, vatandaşlara helva ikram etti. Başkan Aktaş, üç ayların başlangıcı olan mübarek Regaip Kandilini büyük bir huzurla karşıladıklarını söyledi.

    Başkan Aktaş, ‘‘Tüm vatandaşlarımızın kandili mübarek olsun. Recep ayı ile başlayan, Şaban ayı ile devam eden, zirveye çıkan Kadir Gecesini ve bayramı da barındıran Ramazan ayına da erişmeyi rabbim bizlere nasip etsin. Regaip kandili münasebetiyle Bursa’mızın sembol camilerinden Emir Sultan Camii’nde vatandaşlarımızla bir araya geldik, helva ikramlarımızı yaptık. Bu güzel gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dünyadaki bütün akan kanların durması, en büyük duamız ve temennimizdir. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin, sağlıktan, sıhhatten ayırmasın diyorum, herkese hayırlı kandiller diliyorum’’ diye konuştu. 

    Mübarek 3 aylara coşkulu karşılama

    Bu arada kandil programı kapsamında Ulu Cami, 1.Murad, 2. Murad, Mihraplı Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Güzelyalı Merkez Cami, Hacı İzzet Cami, Ayşe Hatun Cami, Zafer Cami, Ulu Kubbeli Cami, Vani Mehmet Camiinde de vatandaşlara helva ikram edildi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Yaşam > Mübarek 3 aylara coşkulu karşılama
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