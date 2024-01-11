Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İslam alemi Gazze'deki katliamlar nedeniyle mukaddes aylara buruk giriyor. Filistinli masumlar kan ağlarken, 'Regaip Kandili'nde camileri dolduran cemaat de ellerini semaya açıp şehitler ve Gazze'deki Müslümanlar için dua etti.

    İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla yurt genelinde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camileri dolduruken eller de semaya açıldı.

    Gazze'de yaşanan katliamlar, ölen binlerce Müslüman ve şehitlerimiz için dualar edildi.

    İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...

    Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere İstanbul'daki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp Kuran tilaveti dinledi.

    İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...

    İlahilerin okunduğu program yatsı namazının ardından sona erdi.

    Bazı vatandaşlar namazdan sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cami çıkışında da Eyüpsultan Belediyesince vatandaşlara lokma dağıtıldı.

    İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...

    DEPREM BÖLGESİNDE REGAİP KANDİLİ 

    Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde idrak edildi.

    İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...

    Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Regaip KandiliKandil
    Haberler > Gündem > İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bu yıl doğalgaza zam yok! - GündemBu yıl doğalgaza zam yok!Şehit ateşi Erdek'e düştü, acı haber baba ocağına ulaştı - GündemŞehit ateşi Erdek'e düştü, acı haber baba ocağına ulaştıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajıFatih Camii'nde bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştu - GündemFatih Camii'nde bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştuAcı haberi MSB duyurdu, 1 askerimiz şehit oldu - GündemAcı haberi MSB duyurdu, 1 askerimiz şehit olduGazze'den tahliye edilen 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor - GündemGazze'den tahliye edilen 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyorAkdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - GündemAkdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiDolandırıcılara 'Sibergöz-13' operasyonu! - GündemDolandırıcılara 'Sibergöz-13' operasyonu!Karadeniz'de mayın anlaşması - GündemKaradeniz'de mayın anlaşmasıEmniyet binasında meslektaşını öldüren polisin cezası belli oldu - GündemEmniyet binasında meslektaşını öldüren polisin cezası belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...