İslam alemi mukaddes aylara buruk giriyor...

11 Ocak 2024 21:51 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 22:24

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla yurt genelinde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camileri dolduruken eller de semaya açıldı.

Gazze'de yaşanan katliamlar, ölen binlerce Müslüman ve şehitlerimiz için dualar edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere İstanbul'daki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp Kuran tilaveti dinledi.

İlahilerin okunduğu program yatsı namazının ardından sona erdi.

Bazı vatandaşlar namazdan sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cami çıkışında da Eyüpsultan Belediyesince vatandaşlara lokma dağıtıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE REGAİP KANDİLİ

Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde idrak edildi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.