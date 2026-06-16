Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Ceyda Evlekoğlu olayında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kayıp olarak aranan ve daha sonra Adana’da bulunan 19 yaşındaki genç kız, evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten’in yanına kendi isteğiyle gittiğini açıklamıştı. Canlı yayında yaşananların ardından düşüncelerini değiştiren Ceyda, bugünkü programda ailesine dönmek istediğini duyurdu, nedenini ise “Ramazan hiç canlı yayında konuşmuyordu. Sorumluluğu bana yüklüyordu. Beklentilerimi karşılamıyordu” sözleriyle açıkladı.

Manisa’nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu’nun yaşadıkları, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Kızını bulmak için programa başvuran baba Ceyhun Evlekoğlu’nun yardım çağrısının ardından harekete geçildi. Genç kız, kayboluşunun 5’inci gününde Adana’da bulundu. Ancak Ceyda’nın stüdyodaki açıklamaları ve ortaya çıkan detaylar dikkat çekti.

İNTERNETTEN TANIŞTIĞI EVLİ ADAMA KAÇTI Programa katılan Ceyda Evlekoğlu, bir internet oyunu üzerinden yaklaşık 2 hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan Ökten’in yanına kendi isteğiyle gittiğini açıkladı. Genç kız, Ökten ile evlenmek istediğini söylerken, Ramazan’ın evli ve iki çocuk babası olduğunun ortaya çıkması üzerine yaşananlar büyük tepki topladı. Canlı yayına gelen çeşitli ihbarlara rağmen Ceyda, ilk etapta kararından vazgeçmeyerek ailesinin yanına dönmek istemediğini ifade etti.

BAKANLIK SÜRECE DAHİL OLDU Ceyda Evlekoğlu’nun durumu üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları sürece dahil oldu. Canlı yayında duygusal anlar yaşanırken, baba Ceyhun Evlekoğlu kızının Ramazan Ökten’e dönmek istediğini söylemesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.



KIZININ AYAKLARINA KAPANDI Kızının ayaklarına kapanan baba Evlekoğlu, "Bırakmam seni" diyerek kızına seslendi. Anne Güneş Evlekoğlu da "Seni nasıl sevdiğimi sen biliyorsun, bizden ne istiyorsun?" sözleriyle kızına seslendi. Ceyda ise ailesine "Beni bırakın istiyorum" cevabını verdi.



RAMAZAN ÖKTEN'İN ANNESİNDEN AÇIKLAMA Olayın gündeme gelmesinin ardından Ramazan Ökten’in annesinin de konuya ilişkin açıklama yaptığı aktarıldı. Müge Anlı’nın canlı yayında paylaştığı bilgilere göre Ökten’in annesi, Ceyda’yı kabul etmeyeceğini belirterek, "Ramazan tek başına dönüyorsa dönsün. Eğer tek başına gelmiyorsa Ceyda ile ev tutsun, bizi unutsun. Ben gelinime ve torunlarıma sahip çıkarım. Ceyda’yı istemiyorum" ifadelerini kullandı.



CEYDA KARARINI DEĞİŞTİRDİ Programın yeni bölümünde ise Ceyda Evlekoğlu’nun kararını değiştirdiği ortaya çıktı. Genç kız, ailesinin yanına dönmek istediğini açıklayarak yaşanan süreçte düşüncelerinin değiştiğini söyledi.

Ceyda, kararının nedenini şu sözlerle anlattı: "Ramazan hiç canlı yayında konuşmuyordu. Sorumluluğu bana yüklüyordu. Beklentilerimi karşılamıyordu. Herkesle konuştum. Mantıklı düşününce yanlış seçim olduğunu anladım. Teşekkür ederim Müge abla, beni hiç bırakmadın. Gözüm kör olmuş hem de nasıl… Şimdiki aklım olsa gitmezdim."

RAMAZAN ÖKTEN: BEN DE ÇOCUKLARIMA DÖNECEĞİM Ramazan Ökten ise "Ben de evime, anneme ve çocuklarıma döneceğim. Eşimin kabul edeceğini sanmıyorum" açıklamasında bulundu.

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