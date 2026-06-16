Gaziantep'te eski eşinin düğünü kana bulayıp 1 kişiyi öldüren Emin U., "Tehdit ettiler rastgele ateş ettim. Olay çıkarmak için gitmemiştim" dedi. Alkol ve uyuşturucu kullandığını itiraf ederken görgü tanıkları şahsın ve yanındakilerin hedef gözeterek aynı anda ateş açtıklarını söyledi.

24 Kasım 2023 tarihinde Şehitkamil ilçesinde yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken üç çocuk babası Murat Kara (32) hayatını kaybetmişti.

Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın duruşması Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile, maktul avukatı, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

ALKOŞ VE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Duruşmada savunma yapan sanık Emin U., "Ben Şanlıurfa ilinde ikamet ederim, serbest çalışırım. Maktulü ve müştekilerin tamamını daha önceden tanırım. Diğer sanıklar kuzenlerimdir. 23 Kasım 2023 tarihinde müşteki Melisa B., sosyal medya üzerinden bana ulaşarak evlendirildiğini ve kendisini kurtarmamı istediğini söyledi. Amcamın çocukları Salih ve Duran hem düğün davetiyesi dağıtacak hem de Melisa'nın düğününe katılacaklardı. Bu nedenle Gaziantep'e gidiyorlardı. Onların gideceğini öğrenince ben de gitmek istedim. Önce beni götürmek istemediler, ancak ısrar edince beni de götürdüler. Gaziantep'e gelirken yolda alkol aldık. Ben daha önceden uyuşturucu hap kullanmıştım. Saat 20.00-20.30 sıralarında düğüne gittik. Ben arabadan inmediğim halde Salih ve Duran düğüne giderek eğlendiler.

"DÜĞÜNE OLAY ÇIKARMAK İÇİN GİTMEMİŞTİM"

Daha sonra Melisa'yı görmek için arabadan indim. İbrahim B. beni görünce tehdit etti ve öldüreceğini söyledi. Ben de korktum. Elektrikler kesikti. Bunun üzerine rastgele ateş ettim. Ateş ettiğim tüfek aracın içerisindeydi. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Daha sonra Duran ve Salih ile birlikte araca binerek kaçtık. Ben düğüne olay çıkarmak amacıyla gitmedim. Tüfeği de ben getirmedim, araçta bulunuyordu. Olay tarihinde sosyal medya hesabımdan amcamın oğullarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafımın üzerine yazdığım ‘Affetmek sadece Allah'a mahsustur' şeklindeki paylaşım kesinlikle Melisa'ya veya ailesine yönelik bir tehdit içermemektedir. Öncelikle beraatime ve tahliyeme karar verilmesini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Eski eşinin düğününde dehşet saçtı, ifadesiyle pes dedirtti

TANIKLAR, ZANLIYI YALANLADI

Sanık Duran U. savunmasında, "Biz düğünden ayrılıncaya kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Daha sonra Salih ile birlikte Birecik'e döndük. Ali G. Salih'i araması üzerine, düğünden ayrıldıktan sonra Emin'in düğüne geldiğini, rastgele ateş ettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını öğrendik. Ben Emin'i Nizip'ten sonra görmedim. Emin'in savunmalarına katılmıyorum. Emin, Nizip'ten sonra bizimle birlikte gelmemiştir. Aracımızda kesinlikle tüfek bulunmamaktaydı. Araç amcam Aydın'a aittir. Emin'in düğünde ateş ettiği sırada biz düğünde değildik. Emin'in düğüne nasıl geldiğini, kiminle geldiğini ve kullandığı tüfeğin kime ait olduğunu bilmiyorum. Maktulün nasıl öldüğünü ve müştekilerin nasıl yaralandığını görmedim. Emin'in olay yerinden nasıl ayrıldığını da bilmiyorum. Ayrıca İbrahim B., amcamın damadı olması nedeniyle Emin'in Melisa B.'den ayrılması sebebiyle aramızda herhangi bir husumet oluşmamıştır. Öncelikle beraatime ve tahliyeme karar verilmesini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

"KIZIM BENİ ARAYARAK KENDİSİNİ EMİN'DEN KURTARMAMI İSTEDİ"

Müşteki İbrahim B. Beyanında, "Sanıklar Salih ve Duran uzaktan akrabam olurlar. Sanık Emin'i ise kızım Melisa'nın daha önce imam nikahlı eşi olması nedeniyle tanırım. Melisa ile Emin sosyal medya üzerinden tanışmış, evlenmeye karar vermişlerdir. Daha sonra Emin, Melisa'yı kaçırmış ve yaklaşık 9 ay birlikte yaşamışlardır. Kızım beni arayarak kendisini Emin'den kurtarmamı istedi. Emin'in annesinin dost hayatı vardı ve kızımı da kötü yola sürüklüyordu. Bunun üzerine Melisa'yı alıp evime getirdim. Yaklaşık 8 ay yanımda kaldıktan sonra kendi rızasıyla halamın oğlu Bektaş Can K. ile evlendirdim. Olay tarihinde kızım ile Bektaş arasında nişan töreni yapılacaktı. Bu nedenle Gaziantep'e geldik ve sokakta nişan töreni düzenledik. Düğünden birkaç gün önce Emin ve babası Celal, Facebook üzerinden canlı yayın yaparak beni tehdit ettiler. Salih ve Duran da ‘Amcaoğlu arkandayız' diyerek destek veriyorlardı. Olaydan yaklaşık 5 dakika önce Salih'i gördüm. Kendisine ne yaptığını sordum. Bana bakkala gittiğini söyledi. Duran'ın üzerinde sarı renkli bir kazak vardı. Ateş edildiği sırada üçünü de gördüm. Hepsinin elinde silah vardı ve hedef gözeterek ateş ediyorlardı. Elektrikler kesik olduğu için ortam karanlıktı. Buna rağmen hedef gözetmeden beni vurmaları mümkün değildir. Araç yokuşta bekliyordu ve sürücü hazır vaziyetteydi. Kendileri dışında aracı kullanan başka biri daha vardı. Araç Bora marka bir araçtı. Sanıklardan şikayetçiyim. Olay nedeniyle yaralandım. Maktul Murat benim arkamdaydı. Davaya katılmak istiyorum. Herhangi bir maddi zarar talebim bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Eski eşinin düğününde dehşet saçtı, ifadesiyle pes dedirtti

"HEPSİNİN ELİNDE SİLAH VARDI"

Maktulün eşi Canan K., "Olay tarihinde kayınbiraderim Bektaş Can K.'nin nişan töreni vardı. Ben de törende bulunuyordum. Saat 21.00-21.30 sıralarında birden ateş edilmeye başlandı. 3-4 kişi vardı ve hepsinin elinde silah bulunuyordu. Ateş eden kişilerin yüzleri seçilemiyordu. Elektrikler kesik olduğu için ortam karanlıktı. Eşim sanıkları tanımazdı ve aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktaydı. Eşim hayatını kaybettiği için mağdur durumdayım. Sanıklardan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Herhangi bir maddi zarar talebim bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyada bulunan flaş bellekteki görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Taraflara delillerini sunmaları için süre veren heyet, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihine erteledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası