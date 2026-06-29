Muğla’nın dünyaca ünlü turizm ilçesi Datça’da, belediyenin sorumluluk alanındaki imarlı yolları yapmaması ve altyapı hizmetlerini durdurması vatandaşları canından bezdirdi. Karaköy Mahallesi sakinleri, son yerel seçimlerin ardından adeta cezalandırıldıklarını belirterek, "Yolumuz yok, acil bir durumda ambulans ve itfaiye bile gelemiyor. Can güvenliğimiz Allah’a emanet" diyerek yetkililere seslendi.

Turizmin gözbebeği Muğla Datça, bu kez doğal güzellikleriyle değil, yerel yönetimin adeta kaderine terk ettiği vatandaşların isyanıyla gündemde. Datça’nın Karaköy Mahallesi’nde bulunan Defne Sitesi ve çevresinde yaşayan emekli vatandaşlar, en temel belediyecilik hizmeti olan yol ve altyapıdan mahrum bırakıldı. Yaklaşık 1 yıldır bölgeye tek bir greyder dahi göndermeyen Datça Belediyesi, vatandaşların yazılı ve sözlü tüm taleplerini ise olumsuz yanıtlarla geri çevirdi.

Ne ambulans girebiliyor ne de itfaiye... Datça Belediyesi'nden emeklilere 'yol' engeli

NE AMBULANS GEÇEBİLİYOR NE İTFAİYE!

Karaköy Mahallesi sakinlerinin büyük çoğunluğu, hayatlarının ikinci baharını huzur içinde geçirmek isteyen 70 yaş üstü emekli vatandaşlardan oluşuyor. Ancak imarlı ara yolun kalıcı olarak asfaltlanmaması ve mevcut toprak yolun da tamamen bozulması nedeniyle mahalleli adeta açık hava hapishanesinde yaşıyor.

Ne ambulans girebiliyor ne de itfaiye... Datça Belediyesi'nden emeklilere 'yol' engeli

Yaz aylarında derin çukurlar, gevşek toprak ve keskin çakıl taşları nedeniyle araçların alt takımları parçalanırken, kış aylarında ise durum tam bir felakete dönüşüyor. Bölgede yağmur suyu drenaj hattı ve menfez bulunmadığı için, yağışlı günlerde dağdan gelen su yatağı doğrudan yolun üzerine akıyor. Yolu derin bir nehir yatağına çeviren çamur ve su birikintileri nedeniyle mahalleye ne bir ambulansın ne de bir itfaiye aracının girmesi mümkün oluyor.

Ne ambulans girebiliyor ne de itfaiye... Datça Belediyesi'nden emeklilere 'yol' engeli

70 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN "HAYATHAKKI" TEHDİT ALTINDA

Annesinin Datça’daki sitesinde yaşanan mağduriyeti dile getiren bir vatandaş, durumun vahametini şu sözlerle özetledi:

“Annemin Datça Karaköy’deki evinin bulunduğu site, tamamen emekli, tertemiz insanların yaşadığı bir yer. Ancak son seçimlerden sonra Datça Belediyesi evlerine giden imarlı yolu bilinçli bir şekilde yapmayı reddediyor. Burada yaşayan insanlar yaşlı. Acil bir sağlık durumu olsa ambulans giremiyor, yangın çıksa itfaiye yetişemez. Resmen hayat hakları ellerinden alınmış durumda."

Ne ambulans girebiliyor ne de itfaiye... Datça Belediyesi'nden emeklilere 'yol' engeli

SON ÇARE CİMER VE YARGI: "BELEDİYE KANUNU ÇİĞNENİYOR"

Belediye kapılarından elleri boş dönen mahalle sakinleri, son çare olarak her gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) dilekçe yazmaya başladı. Muğla Valiliği ve Datça Kaymakamlığı’na da resmi başvuruda bulunan vatandaşlar, Datça Belediyesi’nin açıkça "Hizmet Kusuru" işlediğini vurguladı.

Ne ambulans girebiliyor ne de itfaiye... Datça Belediyesi'nden emeklilere 'yol' engeli

Vatandaşların ilgili makamlara sunduğu şikayet dilekçesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Belediyenin yol yapımı, bakımı ve yağmur suyu altyapısını kurma görevi yasal yükümlülüğüdür. Hizmetin 1 yılı aşkın süredir tamamen durdurulması açık bir hizmet kusurudur. Anayasal hakkımız olan seyahat ve ulaşım hürriyetimiz idari ihmaller nedeniyle engellenmektedir. Yolun ivedilikle fen kurallarına uygun olarak yapılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde idari ihmalin iptali ve maddi zararlarımızın tazmini talebiyle İdare Mahkemesi’ne başvuracağız.”

Ne ambulans girebiliyor ne de itfaiye... Datça Belediyesi'nden emeklilere 'yol' engeli

Datçalılar şimdi Muğla Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’nın duruma el atmasını, kendilerini can güvenliğinden mahrum bırakan yerel yönetim vurdumduymazlığının bir an önce son bulmasını bekliyor.

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