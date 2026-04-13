Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken 147 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sürerken, hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren artması bekleniyor.

Doğu ve kuzeydoğu Anadolu’da etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Van, Bitlis ve Muş’ta kar sebebiyle 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ne atkı ne eldiven soğuğu kesemedi! Meteoroloji uzmanından yeni açıklama geldi: 4 ila 8 derece birden...

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yolu kapanan Cihangir köyünde rahatsızlanan 56 yaşındaki Hatun Arslan, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum’da park hâlindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Palandöken Kayak Merkezinde ise kar yağışının ardından kayak sezonu 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

Öte yandan, Kars’ta etkili kar yağışı sebebiyle Kars-Erzurum kara yolundaki Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, soğuk ve yağışlı havanın bugün doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini belirtti.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik “Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz” diye konuştu.

