Olayların ilçesi yine karıştı! Evini yakmaya çalışan şahıs, polislere saksı fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, evini yakmak istedi. Mahalleli ile polise saksı ve evdeki eşyaları fırlatan şahıs uzun süren çalışmaların ardından gözaltına alındı.

Saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesinde bulunan Pınar Mahallesi’nde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple sinir krizi geçirerek evini ateşe vermek istedi.

SAKSI FIRLATTI

Şahıs balkona çıkarak önce bağırıp, ardından da müdahale etmek isteyen polis ve vatandaşların üzerine saksı atarken, balkonda ateş yakması ve sprey ile ateşi kuvvetlendirmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Uzun süren ikna çabaları sonucunda polis şahsı gözaltına alırken, yaşanan o anlar kamera tarafından görüntülendi.

