Esenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü! O anlar kameralara yansıdı

Esenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü! O anlar kameralara yansıdı

- Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta feci bir kavga hadisesi yaşandı. İlçede düzenlenen bir düğünün ardından iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi. Düğün salonunun çıkışında taraflar tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

Esenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü! O anlar kameralara yansıdı - 1. Resim

ETRAF SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İddiaya göre düzenlenen düğünde aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Düğünün bitmesiyle salondan çıkan taraflar kapı önünde birbirine saldırdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda onlarca vatandaş tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

