Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya’da göçmenlere dijital kelepçe! Kabul etmeyenler sınır dışı edilecek

Rusya’da göçmenlere dijital kelepçe! Kabul etmeyenler sınır dışı edilecek

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya’da göçmenlere dijital kelepçe! Kabul etmeyenler sınır dışı edilecek
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’da göçmenlere dijital kelepçe dönemi başladı! Moskova ve çevresinde çalışan göçmenler için devreye alınan “Amina” adlı mobil uygulama ile milyonlarca kişi artık biyometrik veriler, konum takibi ve polis denetimi altında olacak. Sisteme kaydolmayan ya da kurallara uymayan göçmenler içinse “hızlandırılmış sınır dışı” prosedürleri uygulanacak

Rusya, Moskova ve çevresinde çalışan göçmenler için kapsamlı bir dijital gözetim sistemini yürürlüğe koydu. 

1 Eylül 2025 itibarıyla başlatılacak sistem kapsamında, eski Sovyet cumhuriyetlerinden gelen tüm ekonomik göçmenlerin "Amina" adlı yeni bir mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırması zorunlu hale geldi.

TVP World’ün haberine göre, Amina uygulaması yalnızca bir kayıt platformu değil; aynı zamanda biyometrik veri toplama, coğrafi konum takibi ve doğrudan polis denetimini bir araya getiren entegre bir izleme sistemi olarak devreye giriyor.

UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR, KİMLERİ HARİÇ TUTUYOR?

Yeni uygulama şu ülkelerden gelen göçmen işçiler için zorunlu olacak: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan.

Ancak Belarus vatandaşları, reşit olmayan bireyler, diplomatlar ve aileleri bu yükümlülükten muaf tutuldu. 

Program şimdilik sadece Moskova ve çevresindeki bölgelerde dört yıllık bir "deneme" olarak sınırlı tutuluyor. Ancak uygulamanın kapsamının genişlemesi olasılığı dışlanmıyor.

UYGULAMAYA UYMAYAN GÖÇMENLERİ NE BEKLİYOR?

Sisteme kaydolmayan veya kurallara uymayanlar için sınır dışı edilme riski bulunuyor. Mayıs ayında Devlet Duması tarafından onaylanan yasa kapsamında, yeni kurallara aykırı davrananlara yönelik "hızlandırılmış sınır dışı prosedürleri" devreye alınabilecek.

ANALİSTLER UYARIYOR: ZORUNLU ASKERLİK GÜNDEMDE Mİ?

Radio Free Europe’un aktardığına göre uzmanlar, bu dijital gözetim sisteminin sadece güvenlik ve kontrol amacı taşımadığını iddia etti.

Bazı analizlerde, sistemin, yabancı işçileri Rus ordusuyla sözleşme imzalamaya zorlamak için bir baskı aracı olarak da kullanılabileceği öne sürüldü.

Bir analiste göre, "yasal çalışma seçeneklerinin sınırlanması" göçmenleri askere yazılma dışında seçenek bırakmamaya itebilir.

Göçmen Kadınlar İnsansız Hava Aracı Montajında: Güney Afrika’dan Alabuga’ya Uzanan Skandal

Rusya'nın göçmen politikalarına dair çarpıcı bir başka iddia ise Bloomberg tarafından ortaya atıldı. 

Habere göre, aralarında Güney Afrika’nın da bulunduğu düşük gelirli ülkelerden genç kadınlar, "yüksek maaş ve eğitim" vaatleriyle Rusya’ya çekiliyor, fakat gerçek bambaşka. 

İddiaya göre bu kadınlar, Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde Shahed tipi insansız hava araçlarının montajında çalıştırılıyor.

Washington merkezli Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü’nün verilerine göre, bu programlara katılan kadınların %90’ından fazlası doğrudan insansız hava aracı üretimine zorla yönlendirildi.

Güney Afrika hükümeti ise bu işe alım modelinin "insan kaçakçılığı"na uzanabilecek boyutlara ulaştığı gerekçesiyle resmi bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Dış Haberler

Düğün yolunda acı son! Feci kazada bir aile yok oldu2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mars'ın içinde ne olduğu açıklandı! Derinlerdeki sır ne? - DünyaMars'ın içinde ne olduğu açıklandı!İsrail gerçekten Ebu Ubeyde’yi vurdu mu? Netanyahu itiraf etti! - Dünyaİsrail gerçekten Ebu Ubeyde’yi vurdu mu?Kolombiya liderinden Küresel Gazze filosuna büyük destek! - DünyaKolombiya liderinden Gazze filosuna büyük destek!Terör örgütü YPG'den gece yarısı baskını! DEAŞ'ı bahane ettiler, onlarca kişiyi esir aldılar - DünyaYPG'den gece baskını! Onlarca kişiyi esir aldılarTrump-Modi kavgası büyüyor: Ziyaretler peş peşe iptal edildi! - DünyaTrump'ın kuklasını yaktılar!Dünyada ilk! İnsan beynini taklit eden çip tanıtıldı - DünyaDünyada ilk! İnsan beyni yerine geçecek ‘robot' tanıtıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...