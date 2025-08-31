Rusya’da göçmenlere dijital kelepçe! Kabul etmeyenler sınır dışı edilecek

Rusya, Moskova ve çevresinde çalışan göçmenler için kapsamlı bir dijital gözetim sistemini yürürlüğe koydu.

1 Eylül 2025 itibarıyla başlatılacak sistem kapsamında, eski Sovyet cumhuriyetlerinden gelen tüm ekonomik göçmenlerin "Amina" adlı yeni bir mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırması zorunlu hale geldi.

TVP World’ün haberine göre, Amina uygulaması yalnızca bir kayıt platformu değil; aynı zamanda biyometrik veri toplama, coğrafi konum takibi ve doğrudan polis denetimini bir araya getiren entegre bir izleme sistemi olarak devreye giriyor.

İlgili Haber Rusya’nın ikmal hatları çöktü! Ukrayna kendi silahıyla vurdu

UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR, KİMLERİ HARİÇ TUTUYOR?

Yeni uygulama şu ülkelerden gelen göçmen işçiler için zorunlu olacak: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan.

Ancak Belarus vatandaşları, reşit olmayan bireyler, diplomatlar ve aileleri bu yükümlülükten muaf tutuldu.

Program şimdilik sadece Moskova ve çevresindeki bölgelerde dört yıllık bir "deneme" olarak sınırlı tutuluyor. Ancak uygulamanın kapsamının genişlemesi olasılığı dışlanmıyor.

UYGULAMAYA UYMAYAN GÖÇMENLERİ NE BEKLİYOR?

Sisteme kaydolmayan veya kurallara uymayanlar için sınır dışı edilme riski bulunuyor. Mayıs ayında Devlet Duması tarafından onaylanan yasa kapsamında, yeni kurallara aykırı davrananlara yönelik "hızlandırılmış sınır dışı prosedürleri" devreye alınabilecek.

ANALİSTLER UYARIYOR: ZORUNLU ASKERLİK GÜNDEMDE Mİ?

Radio Free Europe’un aktardığına göre uzmanlar, bu dijital gözetim sisteminin sadece güvenlik ve kontrol amacı taşımadığını iddia etti.

Bazı analizlerde, sistemin, yabancı işçileri Rus ordusuyla sözleşme imzalamaya zorlamak için bir baskı aracı olarak da kullanılabileceği öne sürüldü.

Bir analiste göre, "yasal çalışma seçeneklerinin sınırlanması" göçmenleri askere yazılma dışında seçenek bırakmamaya itebilir.

Göçmen Kadınlar İnsansız Hava Aracı Montajında: Güney Afrika’dan Alabuga’ya Uzanan Skandal

Rusya'nın göçmen politikalarına dair çarpıcı bir başka iddia ise Bloomberg tarafından ortaya atıldı.

Habere göre, aralarında Güney Afrika’nın da bulunduğu düşük gelirli ülkelerden genç kadınlar, "yüksek maaş ve eğitim" vaatleriyle Rusya’ya çekiliyor, fakat gerçek bambaşka.

İddiaya göre bu kadınlar, Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde Shahed tipi insansız hava araçlarının montajında çalıştırılıyor.

Washington merkezli Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü’nün verilerine göre, bu programlara katılan kadınların %90’ından fazlası doğrudan insansız hava aracı üretimine zorla yönlendirildi.

Güney Afrika hükümeti ise bu işe alım modelinin "insan kaçakçılığı"na uzanabilecek boyutlara ulaştığı gerekçesiyle resmi bir soruşturma başlattı.